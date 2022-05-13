3年首次｜金管局57億護弱港元 H按年底恐觸封頂息

金管局發言人表示，港元市場繼續運作有序，聯繫匯率制度實施接近40年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，該局會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。截至本港時間昨晚9時半，港匯仍持續觸及弱方兌換保證，兌一美元低見7.8503。

捍│衛│聯│匯 美國大手加息引發港匯弱勢，港元兌一美元近日持續觸及7.85弱方兌換保證，金管局在美國時間周三及周四接連兩度出手，不足1日內分別承接15.86億元及40.82億元港匯沽盤，合共56.68億元，銀行體系結餘下周一減少至3,319.23億元，為2019年3月後3年來首次出手為港元護盤。有分析相信，由於銀行體系結餘仍高企，相信在今年第四季來臨前，港元利率仍保持低企，不過隨美國聯儲局未來兩次議息或再分別加息半厘下，相信第三季拆息會加速上升，H按更有機會在年底前觸及封頂息。

銀行或最快第四季加P

上海商業銀行財資研究主管林俊泓表示，回望2018至2019年，金管局以平均每天57億元的力度承接港元沽盤，且還不是每天都需要介入，因而估計3個月的港元銀行同業拆息(Hibor)於今年底方達兩厘，即第四季到來前港元利率將保持低企，此無疑令經濟活動冷卻，但非危機降臨先兆。不過他亦估計，本港銀行在今年第四季至明年首季，有機會上調最優惠利率(P)，但由於港通脹仍溫和，相信加息步伐不如美國急速，會循序漸進。

星展香港經濟師謝家曦則對媒體指，今年底銀行體系結餘會跌至1,000億元水平，並估計拆息上調速度較2018年快，估計掛鈎H按、目前處約0.18厘的1個月拆息，在第三季會抽升至1.3厘，意味H按有機會觸及封頂息率2.5厘，年底1個月拆息更有機會逼2厘。

港股挫444點 北水連買4日

港匯弱勢下港股亦無運行。恒生指數昨收市跌444點或2.2%，報19,380點；恒生科技指數報3,864點，失154點或3.8%。主板成交額1,156億元。不過北水愈跌愈買，港股通連續第4日吸資，滬深港股通合共淨買額66.54億元。

科技股再領跌，京東集團(9618)挫7.8%為表現最差藍籌；阿里巴巴(9988)失6.6%；小米集團(1810)挫5.8%。美團(3690)及騰訊控股(700)則分別跌2.7%及1.8%。本地地產股成避險板塊，九龍倉置業(1997)逆市升近1%，藍籌最佳。