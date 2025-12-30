3新股今起招股 「AI六小虎」智譜一手入場費11737元｜新股IPO

3新股今起招股 「AI六小虎」智譜一手入場費11737元；天數智芯一手入場費14606元；精鋒醫療一手入場費4367.6元。

今日再有3家企業開始招股，分別為有「AI六小虎」之稱的智譜華章科技(2513)、中國通用GPU晶片商天數智芯(9903)、以及手術機器人公司精鋒醫療(2675)。其中智譜採用18C發行機制，天數智芯及精鋒醫療採用B制。 智譜集資43.5億元 一手入場費11737元 智譜計劃全球發行3742萬股，香港公開發售187.1萬股，佔約5%，其餘作國際發售，另有約15%超額配股權。每股作價116.2元，集資最高達43.5億元，一手100股，入場費11737.19元。公司預期於下周四（8日）掛牌，中金公司為其獨家保薦人。

根據資料，按2024年的收入計，集團在中國獨立通用大模型開發商中位列第一，在所有通用大模型開發商中位列第二，市場份額為6.6%。 智譜目前仍錄虧損，翻查往績記錄期，2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六個月分別錄得年內虧損1.44億人民幣(下同)、7.88億元、29.58億元、12.36億元及人民幣23.58億元，主要由於集團對研發作出重大投資。 天數智芯一手入場費14606元 天數智芯計劃全球發行2543.18萬股，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售，集資最多36.77億元，一手100股，入場費14605.83元。公司預期於下周四（8日）掛牌，華泰國際為獨家保薦人。

天數智芯業務主要提供針對不同行業的通用GPU產品及AI算力解決方案，GPU產品組合包括用於訓練及推理場景的芯片及加速卡。截至今年6月30日，公司已向來自各個行業的超過290名客戶交付超過5.2萬片通用GPU產品。公司產品與解決方案已在包括金融服務、醫療保健及運輸等重要領域實現超過900次部署與應用，同時支持從製造業到零售業之工業數字化轉型，以及基礎研究及教育計算應用。 收入方面，天數智芯在2022年、2023年與2024年度收入，分別達1.89億元、2.89億元及5.4億元，主要受惠於產品及解決方案持續迭代、商業化能力成熟以及優質客戶群持續擴大所致。期內，公司虧損同樣錄得增加，於2022年、2023年及2024年度母公司擁有人應佔虧損，分別為5.24億元、7.91億元及8.92億元；按非國際財務報告準則，期內經調整虧損也分別達4.33億元、6.1億元及6.45億元。

精鋒醫療一手入場費4367.6元 計劃發行2772.2萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價為每股43.24元，集資近12億元。每手100股，一手入場費4367.6元。公司預期下周四（8日）掛牌。摩根士丹利、廣發證券為聯席保薦人。 精鋒醫療成立於 2017 年，是中國手術機器人領域的公司，專注設計、開發及製造微創與無創手術機器人，核心產品包括精鋒® 多孔腔鏡手術機器人（MP1000/MP2000 系列、MP1000

Plus）及精鋒® 單孔腔鏡手術機器人（SP1000）。根據弗若斯特沙利文的資料，公司為中國首家、全球第二家同時取得多孔腔鏡手術機器人、單孔腔鏡手術機器人及自然腔道手術機器人註冊審批的公司。

受大量研發開支、行政開支、銷售及營銷開支影響，公司於往績紀錄期間仍錄得虧損淨額，截至2023年及2024年12月31日止年度，公司分別錄得虧損淨額2.13億元及2.19億元，基本持平。截至2024年及2025年6月30日止六個月，公司分別錄得虧損淨額人民幣1.33億元及8,910萬元。虧損淨額減少主要是因為收入大幅增加及生產效率提升。