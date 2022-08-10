3+4酒店隔離｜國泰下半年有望轉盈利 受惠檢疫減辣Trip.com來港航班訂單一日升2.5倍

受惠檢疫減辣，券商預計國泰有望轉盈利，而旅遊平台Trip.com表示，減辣首日在平台上的往港航班訂單升2.5倍。（資料圖片）

港府周一公布，海外抵港人士檢疫期改為「3+4」，本周五生效。攜程集團（9961）旗下旅遊平台Trip.com指出，平台上前往香港的航班訂單第一日飆升249%，瀏覽入境航班的用戶數量幾乎翻倍。

至於出境航班訂單，Trip.com稱增加176%，瀏覽出境航班的香港用戶增加184%。發言人表示，該等數據顯示，「3+4」的模式確定後，大家正急不迫待地重新踏上旅途，而這亦再次增強對旅遊業的信心。

另外，國泰航空（293）今日公布上半年業績，有券商預期上半年仍要蝕約50億元，但估計國泰7月份已有錢賺，隨着香港縮短入境隔離日數，下半年可望賺錢40億元。

匯豐研究發表報告指出，港府放寬檢疫政策後，內地居民經香港轉機趨勢持續可望增加，國泰可受惠內地中轉客增加。隨着運力提升，國泰負現金流的情況亦會改善，並轉為正數。

港府自6月起調整航班熔斷機制，國泰因應顧客的出遊意欲強勁，恢復更多航班至更多目的地，並增加運力，6月客流加快提升，期內載客約15萬人次，按年飆升2.7倍，但仍較疫情前2019年6月水平下跌95.2%；運力按年升36.2%，惟較2019年疫情前水平萬跌89.3%。

彭博綜合券商預測，國泰今年虧損收窄至47億元，2023年扭虧為盈，賺24億元，2024年盈利加快至47億元，按年大幅增加92%。集團即將公布上半年業績，憧憬隔離措施放寬有助其業務持續改善，可以倍加留意。