30萬人申購701億 銀債反應遜去年 料最多派逾20手

港府新一批銀色債券挾較定期存款更吸引的每年保證4厘息攻「銀髮族」，可惜反應仍不及預期。政府發言人表示，根據其從配售機構收集到的初步資料，初步認購金額約701.6億元，認購人數約30.1萬。市場估計每人最多可獲派手數與去年相若，料超過20手。

最終發行額料提高至550億 政府發言人指，以上數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整。根據上述數據，銀債的認購金額是目標發行額約1.4倍。由於銀債受年長市民歡迎，預計最終發行額將提高至上限550億元，計劃於下周一公布配發結果。

今批銀債本來目標發行額500億元，每手1萬元，年期3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎及保證不會少於4厘。去年銀債有約32.3萬人申請，合共認購717億元，每人最多可分配23手，市場本來預期今年認購金額及人數均會超越去年。 雖然認購人數稍減，但多間銀行及證券行均指，平均每人認購手數較去年高。中銀香港(2388)個金產品助理總經理梁美怡表示，經中銀香港認購銀債的金額創新高，線上渠道認購人數佔比較往年上升，其中經手機銀行認購的客戶數上升超過兩成。另外，客戶平均認購約22手，較去年平均約20手為高，預計每人將可獲分派20手以上。

滙豐：41%客戶加大投資額 滙豐銀行發言人亦表示，雖然整體認購人數及金額較去年溫和下跌，但客戶平均認購金額則輕微上升，去年亦有投資銀債的滙豐客戶中，41%在今年加大了投資額。渣打銀行亦指，認購反應符合預期，認購金額與去年相若，客戶平均認購24手，較去年上升。 耀才證券(1428)行政總裁許繹彬指，大部客戶將銀行定存轉來認購銀債，認購人數及認購金額均與去年相若，認購金額近6.2億元；但客戶普遍認購的取向較之前數次進取，平均認購額為20至25手，認購最高100手的客戶超過10名。