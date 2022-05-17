326億元申購 超額0.6倍 19萬人中5手綠債

政府綠債有近49萬人申購。(網上圖片)

政府公布首批綠色零售債券(4252)認購及分配結果，合共收到約48.84萬份有效申請，金額涉約325.67億元，倘以是次綠債最終發行額200億元計，即超額認購約0.6倍，按照配發機制，每個申請最多可獲5手。市場普遍認為，倘首日升幅有5%宜沽出，但倘升幅僅1%至2%，不妨持貨至到期，獲利更豐。

港府首次發行的綠債，有約15.08萬份認購4手或以下，相關申請將獲全數配發；餘下的33.75萬份認購4手以上者，均將先獲發4手債券，並進行抽籤，其中19.43萬份申請將獲配發多一手債券。

陳茂波：市民踴躍支持

財政司長陳茂波表示，政府首批綠色零售債券獲市民踴躍支持，並稱這是全球至今發行額最大的綠色零售債券，除了為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，並繼續推動本地零售債券市場的發展外，亦可擴大香港的綠色和可持續金融產品種類，進一步鞏固區內以至國際首要綠色金融樞紐地位。

畢馬威：推動綠色金融中心

畢馬威中國環境、社會及管治服務香港主管合夥人吳柏年指，港府帶頭推動綠色金融市場發展，不但對本港債市發展起推動作用，亦加強香港作為亞洲綠色金融中心地位。是次獲逾48萬份有效申請，認為數字反映投資者對相關債券有一定需求，是次發行正切合市場需要。

持貨至到期 5手料賺3750元

有分析指，倘首日升5%，投資者可考慮沽出先行套利，一手料獲利500元。假設獲發5手，即日沽貨料帳賺2,500元，但持貨至到期日，以年息2.5厘計，3年獲派息3,750元。假設首日升幅僅約2%，則每手賺200元，5手賺千元，反而持續至到期回報更佳。

綠債將於明日發行，周四港交所(388)上市，保底息率為2.5厘，每半年派息一次，將於2025年5月到期，是次發行額原定為150億元，但可加碼至200億元。