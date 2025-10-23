熱門搜尋:
財經
2025-10-23 18:05:00

4新股截飛　滴普科技傳超購7590倍　成港股主板「超購王」｜新股IPO(更新)

港股4隻新股今日截飛，包括三一重工、劍橋科技、滴普科技，以及八馬茶業。(資料圖片)

【17:30更新】港股市場今日(23日)共有4隻新股同步截飛，並將於下周二(28日)掛牌，包括三一重工(6031)、劍橋科技(6166)、滴普科技(1384)以及八馬茶業(6980)。其中市場消息透露，有「中國版PLTR」之稱的滴普科技認購反應遠勝同期新股，超額認購7,590倍，涉資2,721億港元，有23.9萬人認購，超越今年9月9日上市的大行科工(2543)的7557.4倍，成為香港史上超購第二隻新股，惟計及「超購王」金葉國際(8549)是在創業板上市，因此若單計主板，滴普科技可謂港股歷來主板的「超購王」。

滴普科技18C上市  入場費5386元

滴普科技以18C特專科技公司規例申請上市，計劃發行2663.2萬H股，5%於香港作公開發售，回撥最多可至20%，發售價為每股26.66元，集資7.1億元。滴普科技每手200股，一手入場費5,385.8元。保薦人為中信証券、民銀資本、國泰君安國際、浦銀國際、交銀國際。

八馬茶業超購2684倍  近17萬人認購

至於中國茶葉供應商八馬茶業(6980)，市場消息透露，錄得2,684倍超額認購，涉資1,220億元，有16.9萬人認購。此股計劃發行900萬股，行機制B，不設回補機制，一成作公開發售，招股價範圍是45至50元，保薦人為華泰國際、農銀國際及天風國際。

三一重工超購53倍  有11.6萬人認購

工程機械企業三一重工(6031)則市傳錄得53倍超額認購，涉資663億元，有11.6萬人認購，同樣行機制B，其招股價範圍是20.3至21.3港元。保薦人為中信証券，並引入23家基石投資者，包括淡馬錫、盈峰資本、HHLRA、瑞銀、貝萊德、濰柴動力香港及惠理等。

劍橋科技超購340倍  有20.8萬人認購

劍橋科技(6166)則錄得340倍超額認購，涉資1,586億港元，有20.8萬人認購。其招股價為68.88港元，集資46.157億港元，同樣行機制B，保薦人為國泰君安國際，同時引入16名基石投資者，包括霸菱、摩根士丹利的MSIP、3W Fund、Weiss Asset Management LP管理的基金等。

