4新股截飛　滴普科技孖展錄逾2160億　超購近6100倍｜新股IPO

港股市場今日(23日)共有4隻新股同步截飛，包括三一重工(6031)、劍橋科技(6166)、滴普科技(1384)，以及八馬茶業(6980)。據初步孖展數據顯示，滴普科技認購反應遠勝同期新股，暫錄得2,163.4億元孖展認購，以公開發售部分集資額3,550萬元計算，相當於超購6,094倍。

有「中國版PLTR」之稱的滴普科技以18C特專科技公司規例申請上市，計劃發行2663.2萬H股，5%於香港作公開發售，回撥最多可至20%，發售價為每股26.66元，集資7.1億元。滴普科技每手200股，一手入場費5,385.8元。中信及國泰君安等為其保薦人。

八馬茶業超購1921倍 不設回補機制

至於八馬茶業錄得至少864.5億元孖展認購，以公開發售集資額4,500萬元計，孖展認購已超購1,921倍。此股計劃發行900萬股，行機制B，不設回補機制，一成作公開發售，華泰國際、農銀國際、天風國際為聯席保薦人。

三一重工及劍橋科技認購亦見踴躍

三一重工初步統計孖展認購總額約517.6億元，以公開發售集資額12.36億元計，孖展認購已超購41.8倍，中信為其獨家保薦人。劍橋科技則錄得至少1074億元孖展認購，以公開發售集資額4.62億元計，孖展認購已超購232倍。