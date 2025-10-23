熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-10-23 14:08:00

4新股截飛　滴普科技孖展錄逾2160億　超購近6100倍｜新股IPO

分享：
港股4隻新股今日截飛，包括三一重工、劍橋科技、滴普科技，以及八馬茶業。(資料圖片)

港股4隻新股今日截飛，包括三一重工、劍橋科技、滴普科技，以及八馬茶業。(資料圖片)

港股市場今日(23日)共有4隻新股同步截飛，包括三一重工(6031)、劍橋科技(6166)、滴普科技(1384)，以及八馬茶業(6980)。據初步孖展數據顯示，滴普科技認購反應遠勝同期新股，暫錄得2,163.4億元孖展認購，以公開發售部分集資額3,550萬元計算，相當於超購6,094倍。

滴普科技每手200股，入場費約5,386。(招股書截圖) 滴普科技由中信證券、民銀資本、國泰君安、浦銀國際及交銀國際為聯席保薦人，並無基石。(招股書截圖) 內地茶葉供應商八馬茶業招股。(招股書截圖) 八馬茶業的聯席保薦人包括華泰國際、農銀國際及天風國際。(招股書截圖) 內地工程機械製造商三一重工招股，中信證券為獨家保薦人。(招股書截圖) 內地工程機械製造商三一重工招股，中信證券為獨家保薦人。(招股書截圖) 劍橋科技今起招股，獨家保薦人為國泰君安。(招股書截圖) 劍橋科技今起招股，獨家保薦人為國泰君安。(招股書截圖)

滴普科技18C上市  入場費5386元

有「中國版PLTR」之稱的滴普科技以18C特專科技公司規例申請上市，計劃發行2663.2萬H股，5%於香港作公開發售，回撥最多可至20%，發售價為每股26.66元，集資7.1億元。滴普科技每手200股，一手入場費5,385.8元。中信及國泰君安等為其保薦人。

adblk5

八馬茶業超購1921倍  不設回補機制

至於八馬茶業錄得至少864.5億元孖展認購，以公開發售集資額4,500萬元計，孖展認購已超購1,921倍。此股計劃發行900萬股，行機制B，不設回補機制，一成作公開發售，華泰國際、農銀國際、天風國際為聯席保薦人。

三一重工及劍橋科技認購亦見踴躍

三一重工初步統計孖展認購總額約517.6億元，以公開發售集資額12.36億元計，孖展認購已超購41.8倍，中信為其獨家保薦人。劍橋科技則錄得至少1074億元孖展認購，以公開發售集資額4.62億元計，孖展認購已超購232倍。

ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜企業資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜醫療資料（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜帳號與密碼（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜個人資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜金融帳戶（am730製圖） CHATGPT1 (6).jpg

ADVERTISEMENT

ad

 
 