4新股截飛 滴普科技跑出 超購7590倍 史上第二

新股市場繼續熱鬧，昨日4隻新股同時截票，當中企業級大模型人工智能應用解決方案供應商滴普科技(1384)跑出。市場消息指滴普科技錄7,590倍超額認購，涉資2,721億元，有23.9萬人入飛，超購倍數超越今年9月9日上市的大行科工(2543)的7,557.4倍，成香港史上第二大新股超購王，僅次本月初掛牌的創業板股金葉國際(8549)的逾1.1萬倍超購。

其他新股有工程機械企業三一重工(6031)，據悉超購53倍，涉資663億元，11.6萬人入飛；綜合光學與無線連接設備供應商劍橋科技(6166)超購340倍，涉資1,586億元，有20.8萬人認購；內地茶葉供應商八馬茶業(6980)超購2,684倍，涉1,220億元，有16.9萬人入飛。4新股均於下周二掛牌。