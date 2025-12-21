4新股明日掛牌 華芢生物暗盤微升 明基醫院、南華期貨潛水

印象大紅袍於輝立暗盤收報3.44元，較招股價3.6元跌4.4%或0.16元，未計手續費，一手1000股帳面蝕160元。富途暗盤收報4.01元，較招股價升11.4%或0.41元，未計手續費，一手1000股帳面賺410元。耀才暗盤收報3.49元，較招股價跌3.1%或0.11元，未計手續費，一手1000股帳面蝕110元。

周一有四隻新股掛牌，分別為國有文旅服務企業印象大紅袍(2695)、生物製藥公司華芢生物-B(2396)、內地地民營綜合醫院明基醫院(2581)、以及期貨公司南華期貨(2691)。四隻新股暗盤表現不一。其中印象大紅袍於三大暗盤收市分化，華芢生物-B微升，明基醫院及南華期貨就潛水。

華芢生物-B於輝立暗盤收報38.42元，較招股價38.2元升0.6%或0.22元，未計手續費，一手200股帳面賺44元。富途暗盤收報40.4元，較招股價升5.8%或2.2元，未計手續費，一手200股帳面賺440元。耀才暗盤收報38.4元，較招股價升0.5%或0.2元，未計手續費，一手200股帳面賺40元。

明基醫院輝立暗盤收報6.97元，較招股價9.34元跌25.4%或2.37元，未計手續費，一手500股帳面蝕1,185元。富途及耀才暗盤同樣收報7.1元，較招股價跌24%或2.24元，未計手續費，一手500股帳面蝕1,120元。

南華期貨輝立暗盤收報11.11元，較招股價12元跌7.4%或0.89元，未計手續費，一手500股帳面蝕445元。富途暗盤收報11.08元，較招股價跌7.7%或0.92元，未計手續費，一手500股帳面蝕460元，耀才暗盤收報10.9元，較招股價跌9.2%或1.1元，未計手續費，一手500股帳面蝕550元。