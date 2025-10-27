4新股暗盤大戰滴普科技最收捧 一手賺約5000元 三一重潛水｜新股IPO

明日有四隻新股掛牌，分別為滴普科技(1384)、劍橋科技(6166)以及八馬茶業(6980)、三一重工(6031)，前三者暗盤全部高收，其中滴普科技最受捧，而三一重工則潛水。
綜合三大暗盤場，滴普科技輝立暗盤收報52元，較招股價升25.34元或95%，未計手續費，一手200股帳面賺5,068元。富途暗盤收報51.9元，較招股價升25.24元或94.7%，未計手續費，一手200股帳面賺5,048元。耀才暗盤收報51.05元，較招股價升24.39元或91.5%，未計手續費，一手200股帳面賺4,878元。
劍橋科技輝立暗盤收報99.3元，較招股價升30.42元或44.2%，未計手續費，一手50股帳面賺1,521元。富途暗盤收報94.3元，較招股價升25.42元或36.9%，未計手續費，一手50股帳面賺1,271元。耀才暗盤收報97.95元，較招股價升29.07元或42.2%，未計手續費，一手50股帳面賺1,453.5元。
八馬茶業輝立暗盤收報80.1元，較招股價升30.1元或60.2%，未計手續費，一手100股帳面賺3,010元。富途暗盤收報89.4元，較招股價升39.4元或78.8%，未計手續費，一手100股帳面賺3,940元。耀才暗盤收報81.8元，較招股價升31.8元或63.6%，未計手續費，一手100股帳面賺3,180元。
三一重工輝立暗盤收報20.76元，較招股價跌0.54元或2.54%，未計手續費，一手200股帳面蝕108元。富途及耀才暗盤同樣收報20.78元，較招股價跌0.52元或2.44%，未計手續費，一手200股帳面蝕104元。