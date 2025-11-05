4新股暗盤大戰 文遠知行、小馬智行、均勝電子潛水 旺山旺水每手可賺逾萬元｜新股IPO

小馬智行(2026)輝立暗盤收報123.5元，較招股價跌15.5元或11.2%，未計手續費，一手100股帳面虧損1,550元；富途暗盤收報123.2元，較招股價跌15.8元或11.4%，未計手續費，一手100股帳面虧損1,580元；耀才暗盤收報122.2元，，較招股價跌16.8元或12.14%，未計手續費，一手100股帳面虧損1,680元。

文遠知行(800)輝立暗盤收報23.62元，較招股價跌3.48元或12.8%，未計手續費，一手100股帳面虧損348元；富途及耀才暗盤同樣收報23.3元，較招股價跌3.8元或14%，未計手續費，一手100股帳面虧損380元。

【18:50更新】 綜合三大暗盤場，旺山旺水(2630)輝立、富途及耀才暗盤同樣收報85元，較招股價51.63元或154.72%，未計手續費，一手200股帳面賺10,326元；

均勝電子(0699)輝立及富途暗盤同樣收報21.4元，較招股價跌0.6元或2.73%，未計手續費，一手500股帳面虧損300元；耀才暗盤收報21.78元，較招股價跌0.22元或1%，未計手續費，一手500股帳面虧損110元。

衛生用品公司樂舒適(2698)已於今日中午截止公開發售。市場消息透露，其已錄得1816倍超額認購，涉及資金4369億港元，有29.5萬人認購。招股價介乎24.2至26.2港元，集資最多23.81億元。一手200股，入場費5292.85元。該股預計於11月10日掛牌買賣。中金公司、中信証券及廣發証券為聯席保薦人。

樂舒適主要從事嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲、衛生巾和濕巾等嬰兒及女性衛生用品的開發、製造和銷售，Softcare、Veesper、Maya、Cuettie及Clincleer等品牌均為其旗下。集團大部份收入來自於非洲銷售。以今年首4個月計，東非佔樂舒適收入46.5%、西非佔39.5%、中非佔10.6%，拉丁美洲和中亞分別佔3.3%和0.1%。

3新股暗盤潛水

另外，明日(6日)有四隻新股掛牌，分別為文遠知行(0800)、小馬智行(2026)、旺山旺水(2630)以及均勝電子(0699)。除旺山旺水外，另外三隻新股表現暫時全部潛水。綜合三大暗盤場，文遠知行暗盤初段曾低見20元，較招股價跌逾26%，未計手續費，一手100股帳面虧損710元。該股暗盤目前跌幅收窄，惟仍跌逾10%。