【10月28日更新】今日有4隻新股同步掛牌，包括以18C申請上市的「主板超購王」滴普科技(1384)、茶葉供應商八馬茶業(6980)、從事設計、開發及銷售連接及數據傳輸設備的劍橋科技(6166)、以及內地工程機械製造商三一重工(6031)。在4隻新股中有3隻高開，其中以「中國版Palantir」之稱的滴普科技表現最好，股價炒高1.1倍，一手賺5,968元。
八馬升六成 劍橋升逾三成 三一力頂招股價
- 滴普科技：開報56.5元，較招股價26.66元高出1.1倍，以每手200股計，一手帳面賺5968元。
- 八馬茶業：開報80.1元，較招股價50元高60.2%，每手100股計，一手帳面賺3010元。
- 劍橋科技：開報94元，較招股價68.88元高36.5%，以每手50股計，一手賺帳面賺1256元。
- 三一重工：開報21.3元，與招股價一致。
滴普科技公開發售部分吸引23.7萬人申購，其中2.5萬人成功獲配，超購倍數達7,568.8倍，觸發回補機制後公開發售比例由5%提升至20%。一手中籤率僅3%，需認購3,329手（價值約1792.9萬元）方能穩獲一至兩手。國際發售部分亦獲得159位承配人認購，超購15.6倍。
資料來源：滴普科技公告
4新股暗盤大戰滴普科技最受捧 一手賺約5000元 三一重工潛水｜新股IPO
【10月27日更新】明日有四隻新股掛牌，分別為滴普科技(1384)、劍橋科技(6166)以及八馬茶業(6980)、三一重工(6031)，前三者暗盤全部高收，其中滴普科技最受捧，而三一重工則潛水。
綜合三大暗盤場，滴普科技輝立暗盤收報52元，較招股價升25.34元或95%，未計手續費，一手200股帳面賺5,068元。富途暗盤收報51.9元，較招股價升25.24元或94.7%，未計手續費，一手200股帳面賺5,048元。耀才暗盤收報51.05元，較招股價升24.39元或91.5%，未計手續費，一手200股帳面賺4,878元。
劍橋科技輝立暗盤收報99.3元，較招股價升30.42元或44.2%，未計手續費，一手50股帳面賺1,521元。富途暗盤收報94.3元，較招股價升25.42元或36.9%，未計手續費，一手50股帳面賺1,271元。耀才暗盤收報97.95元，較招股價升29.07元或42.2%，未計手續費，一手50股帳面賺1,453.5元。
八馬茶業輝立暗盤收報80.1元，較招股價升30.1元或60.2%，未計手續費，一手100股帳面賺3,010元。富途暗盤收報89.4元，較招股價升39.4元或78.8%，未計手續費，一手100股帳面賺3,940元。耀才暗盤收報81.8元，較招股價升31.8元或63.6%，未計手續費，一手100股帳面賺3,180元。
三一重工輝立暗盤收報20.76元，較招股價跌0.54元或2.54%，未計手續費，一手200股帳面蝕108元。富途及耀才暗盤同樣收報20.78元，較招股價跌0.52元或2.44%，未計手續費，一手200股帳面蝕104元。