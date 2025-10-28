【10月28日更新】今日有4隻新股同步掛牌，包括以18C申請上市的「主板超購王」滴普科技(1384)、茶葉供應商八馬茶業(6980)、從事設計、開發及銷售連接及數據傳輸設備的劍橋科技(6166)、以及內地工程機械製造商三一重工(6031)。在4隻新股中有3隻高開，其中以「中國版Palantir」之稱的滴普科技表現最好，股價炒高1.1倍，一手賺5,968元。

八馬升六成 劍橋升逾三成 三一 力頂招股價

滴普科技：開報56.5元，較招股價26.66元高出1.1倍，以每手200股計，一手帳面賺5968元。

八馬茶業：開報80.1元，較招股價50元高60.2%，每手100股計，一手帳面賺3010元。

劍橋科技：開報94元，較招股價68.88元高36.5%，以每手50股計，一手賺帳面賺1256元。

三一重工：開報21.3元，與招股價一致。

​​​​滴普科技公開發售部分吸引23.7萬人申購，其中2.5萬人成功獲配，超購倍數達7,568.8倍，觸發回補機制後公開發售比例由5%提升至20%。一手中籤率僅3%，需認購3,329手（價值約1792.9萬元）方能穩獲一至兩手。國際發售部分亦獲得159位承配人認購，超購15.6倍。