4股今起撞期招股　三一重工引入淡馬錫等基投　劍橋科技A股溢價逾七成？｜新股IPO

香港新股市場近日氣氛熾熱，今次有4隻新股由今日起至本周四(20日至23日)同步招股，合共集資最高約181.4億元，並將於下周二(28日)掛牌上市。

三一重工入場費4300元 A股溢價15%

其中，集資規模最大的是內地工程機械製造商三一重工(6031)，全球發行5.8億股，香港公開發售部分佔10%，招股價介乎20.3元至21.3元，每手200股，入場費約4,302.97元。該公司預計集資最多約123.63億元，若未行使發售量調整權及超額配股權，且以招股價中位數20.8元定價，預計所得款項淨額約為119.26億元。本次發行由中信證券擔任獨家保薦人，並設有綠鞋機制。

值得關注的是，三一重工今次上市引入23家基石投資者，包括淡馬錫、盈峰資本、HHLRA、瑞銀、貝萊德、濰柴動力香港及惠理等，並設有上市後6個月禁售期。

截至發稿，三一重工A股(滬：600031)股價約22.5元人民幣(折合24.52港元)，市值1906億元人民幣，H股招股價折讓介乎13.1%至17.2%，相當於A股較港股招股價溢價幅度15%至21%。