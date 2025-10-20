4股今起撞期招股　三一重工引入淡馬錫等基投　劍橋科技A股溢價逾七成？｜新股IPO

香港新股市場近日氣氛熾熱，今次有4隻新股由今日起至本周四(20日至23日)同步招股，合共集資最高約181.4億元，並將於下周二(28日)掛牌上市。
三一重工入場費4300元 A股溢價15%
其中，集資規模最大的是內地工程機械製造商三一重工(6031)，全球發行5.8億股，香港公開發售部分佔10%，招股價介乎20.3元至21.3元，每手200股，入場費約4,302.97元。該公司預計集資最多約123.63億元，若未行使發售量調整權及超額配股權，且以招股價中位數20.8元定價，預計所得款項淨額約為119.26億元。本次發行由中信證券擔任獨家保薦人，並設有綠鞋機制。
值得關注的是，三一重工今次上市引入23家基石投資者，包括淡馬錫、盈峰資本、HHLRA、瑞銀、貝萊德、濰柴動力香港及惠理等，並設有上市後6個月禁售期。
截至發稿，三一重工A股(滬：600031)股價約22.5元人民幣(折合24.52港元)，市值1906億元人民幣，H股招股價折讓介乎13.1%至17.2%，相當於A股較港股招股價溢價幅度15%至21%。
|日期
|三一重工A股價
|A股較港股招股價
溢價
|10月20日
|22.5元人民幣(折合24.52港元)
|溢價15%
劍橋科技入場費3479元 A股溢價逾七成
另一新股為從事設計、開發及銷售連接及數據傳輸設備的劍橋科技(6166)，全球發行6,701萬股H股，香港公開發售佔10%，招股價不多於68.88元，每手50股入場費約3,479元，集資最多46.16億元。獨家保薦人為國泰君安，並設有綠鞋機制。
劍橋科技引入16名基石投資者，包括霸菱、摩根士丹利的MSIP、3W Fund、Weiss Asset Management LP管理的基金等，投資總額2.9億美元(22.6億港元)。至於劍橋科技A股(滬：603083)半日股價報108.25元人民幣(折合約118港元)，相當於A股較港股招股價溢價幅度71.3%。
|日期
|劍橋科技A股價
|A股較港股招股價
溢價
|10月20日
|108.25元人民幣(折合約118港元)
|溢價71.3%
滴普科技入場費5386元 中信等為聯席保薦人
此外，企業級大模型人工智能(AI)應用解決方案供應商滴普科技(1384)，全球發行逾2663萬股H股，香港公開發售佔5%，招股價26.66元，每手200股，入場費約5,386元，集資最多7.1億元。該公司計劃將資金主要用於提升研發能力及擴大內地銷售網絡，並由中信證券、民銀資本、國泰君安、浦銀國際及交銀國際擔任聯席保薦人，並無引入基石投資者。
八馬茶業入場費5050元 聯席保薦人為華泰等
最後，內地茶葉供應商八馬茶業(6980)，全球發行900萬股H股，香港公開發售佔10%，招股價介乎45至50元，每手100股，入場費逾5,050元。集資最多4.5億元，主要用於擴建及建造生產基地、擴大產品組合。聯席保薦人包括華泰國際、農銀國際及天風國際。