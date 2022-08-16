5國企擬ADR退市 分析料影響有限

中概股在美國退市的憂慮持續困擾中港股，上周五中國石化(386)、中國石油(857)、中國人壽(2628)、中國鋁業(2600)及上海石化(338)齊公布自願從美國預託證券(ADR)退市，5股H股昨全走弱，跌幅介乎2.4%至3.4%，並拖低大市向下。中金報告指，國企的退市行動符合預期且象徵意義大於實際，惟雖然直接影響有限，但卻會加大市場對其他中概股退市風險的擔憂。

中金指，上述5間國企的ADR佔總發行股數僅介乎0.38%至3.2%，比例及成交額均極低，影響有限，但「短期情緒上的衝擊可能難以完全避免」，而其他國企如東方航空(670)亦有退出ADR風險。不過目前美國證交會(SEC)已將逾140間企業列入潛在退市名單，由於相關企業主要成交均在美國，因此退市對其成交及港股流動性均有更大影響。該行指已有26間中概股回歸港股，並估計將有另外27間公司符合回歸條件，而大量股份回歸雖然會擾動港股短期流動性或情緒，但長線有助改善結構並強化吸引力。

港股二萬關反覆 成交3個月低

大市方面，內地經濟數據遜色令港股反覆向下，恒生指數昨低見19,984點，最多跌191點，收市仍挫134點或0.7%，報20,040點，已連續10個交易日在二萬關附近反覆。主板成交額持續偏低，僅錄738億元，連續9日不足千億元，並再創3個月以來最少。表現最好藍籌為發盈警的海底撈(6862)，全日漲8%，報17.3元。