5年最多！ 新世界今年吸金逾330億

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列自現樓以來已火速售出143伙，套現逾11億元，自開售以來累售800伙，套現逾56億元。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，集團本年度負責銷售及合作項目共售逾2,200伙，累計吸金逾330億元，套現金額近5年新高。
除「柏蔚森」開售以來累售800伙外，新世界指，旗下黃竹坑站「滶晨」開售至今合共售出696伙，共套現近120億元。北角新盤「皇都」開售不足1年 ，全盤累售385伙️，，佔全盤單位99%，套現近42億元，全盤僅餘最後3伙一房戶待售，項目幾近沽清。
柏蔚森短期提價加推
另外，「柏蔚森」昨再度公開兩個兩房示範單位，即日開放予公眾參觀。何家欣指「柏蔚森」內地買家佔一半，料短期內再提價加推。
何家欣又透露，下季部署推3項目，包括西九官涌街新盤涉約60伙；現樓推售「柏傲莊III」提供約500伙；及料成集團明年頭炮豪宅新盤的九龍豪宅玫瑰街項目，涉約100伙。
遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，遠東發展來年預計於3至4季推售2個項目，包括與市建局合作發展的西營盤桂香街項目，涉及約200伙單位；及與蘭桂坊和顯利合作發展的西貢濠涌低密度洋房項目，涉及約26座洋房。
SIERRA SEA月內開售
另一方面，新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」第1A期及1B期已交樓入伙，而第2A期預計月內開售，並於聖誕期間公布樓書及開放示範單位，同時本周重開位於西沙GO PARK的展銷廳。至於「西沙灣交通交匯處」已於12月1日正式啟用，除了已經投入服務的10條巴士路線，980X(特別班次)亦於昨日起提供服務，前往中環、金鐘及灣仔等商業區。