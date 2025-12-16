5年最多！ 新世界今年吸金逾330億

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列自現樓以來已火速售出143伙，套現逾11億元，自開售以來累售800伙，套現逾56億元。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，集團本年度負責銷售及合作項目共售逾2,200伙，累計吸金逾330億元，套現金額近5年新高。

除「柏蔚森」開售以來累售800伙外，新世界指，旗下黃竹坑站「滶晨」開售至今合共售出696伙，共套現近120億元。北角新盤「皇都」開售不足1年 ，全盤累售385伙️，，佔全盤單位99%，套現近42億元，全盤僅餘最後3伙一房戶待售，項目幾近沽清。