5年LPR超預期下調 料續減 內地降借貸成本 急救樓市

效果成疑

內地樓市持續低迷，貸款市場報價利率(LPR)持續憧憬會再降，並終在本月兌現，中國人民銀行昨公布1年期LPR降5點子，至3.65厘，較預期少；惟掛鈎房貸的5年期以上LPR繼5月後，昨再減15點子，至4.3厘，降幅較預期大。分析指人行今次不對稱下調LPR，支撐房產市場的意味濃，惟成效仍成疑，並相信下半年仍持續有減息降準的誘因。

LPR按內地18間具代表性銀行對優質客戶提供的貸款利率，以及中期借貸便利利率(MLF)加上利率基點計算得出，1年期主要為流動性貸款，5年期為有抵押、如房貸相關貸款。由於本月中人行開展的4,000億元人民幣MLF操作中，中標利率已降約10個點子，因此市場早已憧憬本月LPR會相應下降。

按人民網的報道，假設貸款100萬元人民幣、年期30年，按5年LPR下降15點子計，每月供款可減少88.48元人民幣，30年合共少供3.18萬元。

經濟信心難恢復 須加碼放水

英大證券李大宵對內地媒體指，5年期LPR降幅超預期，有助增加消費意欲，特別是房地產市場修復及穩定經濟增長。不過外電的分析指，雖然LPR下降有利刺激貸款需求，但難扭轉內房困局及「動態清零」政策下，城市封閉又重啟下的經濟及消費信心打擊。景順亦指，內地房地產問題涉及信心危機，降低借貸成本難推升住宅銷售，當局需要實施更多非傳統手段、甚至干預措施來恢復市場信心。

不過市場普遍認為內地在上月經濟數據及信貸大放緩下，借貸成本下降的措施會陸續有來，ING銀行預計5年期LPR今年仍會再下調1次，並預料樓市在今年第四季至明年首季會見改善。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡對媒體指，倘今次LPR下調後信貸市場仍疲弱，不排除再降準或減息。

內房集體飆 旭輝漲逾11%

內房股昨一度集體衝高，旭輝控股(884)大升11.5%；雅居樂(3383)漲6.5%；融信中國(3301)大升5.8%；美的置業(3990)亦漲4.7%；富力地產(2777)升4.5%；寶龍地產(1238)亦揚4%。不過部分內房升幅在午後收窄，碧桂園(2007)最多飆7.2%，收市僅漲3.2%。

除LPR下調，上周住建部宣布夥人行及財政部，透過政策性銀行專項借款支持「保交樓」亦是助燃內房原因。野村指，今次措施為近月最利好，惟未知相關規模，而該行預計則要達2,000億至3,000億元人民幣，暫對行業仍維持悲觀看法。

沖喜短暫 恒指升轉跌116點

整體大市方面的沖喜作用則短暫，恒生指數昨早段曾瀉209點，及後曾倒升52點，惟收市再倒跌116點或0.6%，報19,656點；相反，A股則造好，上證綜合指數揚0.6%。