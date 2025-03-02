6車企公布上月銷量！小鵬新車交付飆5.7倍 跑贏比亞迪

6車企齊齊2月月銷量及產量情況，「蔚小理」中以小鵬汽車(9868)上月交付量增長最亮麗，按年飆5.7倍，較比亞迪(1211)的1.6倍升幅更亮麗。

小鵬連續 4 月交付突破 3 萬輛

小鵬汽車上月交付新車3.05萬輛，按年增長570%；連續4個月交付量突破3萬輛。小鵬MONA M03連續3個月交付超1.5萬輛，小鵬P7+上市3個月，累計交付超3萬輛，打破同級最快交付紀錄。今年首兩月，小鵬汽車累計交付新車共6.08萬輛，按年增長3.75倍。

比亞迪乘用車銷量升 1.6 倍

比亞迪公布上月總銷量322,846輛，按年多1.6倍，當中乘用車318,233輛，升1.6倍；首兩月銷量623,384輛，多92.5%，當中乘用車佔614,679輛，多90.4%。