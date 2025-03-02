6車企公布上月銷量！小鵬新車交付飆5.7倍 跑贏比亞迪

6車企齊齊2月月銷量及產量情況，「蔚小理」中以小鵬汽車(9868)上月交付量增長最亮麗，按年飆5.7倍，較比亞迪(1211)的1.6倍升幅更亮麗。
小鵬連續4月交付突破3萬輛
小鵬汽車上月交付新車3.05萬輛，按年增長570%；連續4個月交付量突破3萬輛。小鵬MONA M03連續3個月交付超1.5萬輛，小鵬P7+上市3個月，累計交付超3萬輛，打破同級最快交付紀錄。今年首兩月，小鵬汽車累計交付新車共6.08萬輛，按年增長3.75倍。
比亞迪乘用車銷量升1.6倍
比亞迪公布上月總銷量322,846輛，按年多1.6倍，當中乘用車318,233輛，升1.6倍；首兩月銷量623,384輛，多92.5%，當中乘用車佔614,679輛，多90.4%。
產量方面，上月錄334,124輛，按年大升2倍，當中乘用車佔329,211輛，多近兩倍；累計首兩月產量661,988輛，大升1.1倍，當中乘用車佔315,025輛，升1.07倍。
蔚來交付增長62% 至1.3萬輛
蔚來集團(9866)公布，上月交付13,192輛汽車，按年增長62.2%，包括旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車9,143輛，以及樂道品牌的家庭智能電動汽車4,049輛；今年至今交付27,055輛汽車，升48.8%。截至2月底止，公司累計汽車交付量達698,619輛。
於春節出行高峰期間，蔚來遍布全國的補能網絡持續提供全面、高效、便捷的服務。於今年1月22日至2月5日，蔚來提供超過170萬次換電，最繁忙的換電站單日最高換電次數多達180次。蔚來又指，用戶在高速公路上超過80%的補能通過換電實現。此外，蔚來提供了超過2.1萬次電池靈活升級服務，進一步提升長途出行體驗。
理想增長不足三成 「蔚小理」中最遜色
理想汽車(2015)公布上月交付新車26,263輛，按年增長29.7%。截至上月底止，歷史累計交付量為1,190,062輛。
集團指，上月向全量用戶推送OTA 7.1，實現智能駕駛和智能座艙產品力的再度提升。全新升級的理想AD Max V13在面對複雜路況時的應對表現更加流暢；新增的「哨兵高風險視頻遠程預覽」和「副駕下車衛士提醒」等功能，為用戶帶來更安心的用車體驗。此外，理想汽車首款純電SUV－理想i8外觀造型於2月公布，公司將耐心經營好每一款產品，為用戶和家人創造幸福。
截至上月底，理想汽車在全國已有500家零售中心，覆蓋150個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心488家，覆蓋224個城市。理想汽車在全國已投入使用1,874座理想超充站，擁有10,008個充電樁。
長汽累計首兩月銷量減9%
長城汽車(2333)公布上月汽車總銷量77,883輛，按年多9.7%；累計首兩個月銷量175,057輛，少9.3%。產量方面，上月產量74,861輛，大升20.8%；首兩月產量157,370輛，跌0.3%。
另外，長汽指上月海外銷售31,068輛，1至2月累計銷售59,084輛。而上月新能源車銷售15,121輛，首兩月累計銷售37,384輛。
吉利電動車銷量飆1.9倍
吉利汽車(175)公布上月銷量204,910輛汽車，按年多84%，當中電動車有98,433輛，飆1.9倍；累計首兩月銷量471,647輛，升45%，當中電動車佔219,504輛，升1.2倍。
集團又指，上月寶騰實現銷量12,495輛，少約10%，首兩月銷量24,363輛，跌16%。