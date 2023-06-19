618購物節｜京東淘寶天貓等電商消費促銷再創新紀錄 分析料消費仍疲軟

內地電商促銷節「618」正式開鑼，多間電商宣布消費促銷再創新紀錄，其中京東表示，小米、美的等家電成交破億；快手消電家居行業GMV按年提升59%；小紅書日均購買用戶數按年增長約4倍；淘天用戶、商家規模、成交三項指標均呈正增長。但有分析指，即使大型購物節數據顯示為佳，但消費仍疲軟。
京東：618參與線上品牌商家史上最多
京東（9618）表示，截至周日（18日）晚上，京東618增速超預期再創新紀錄，但未有透露GMV增長具體數字；而參與「百億補貼」的商品數量達到3月的10倍以上。京東618期間，「一鍵價保」被點擊了超過6.6億次，累計為京東用戶省下近80億元人民幣；京東供應鏈金融科技為京東內外部商家、中小微企業累計提額180億元人民幣、息費減免超1億元人民幣。
此外，京東稱今年618線上品牌商家參與數量達到歷史最高，線下實體門店參與數量也創新高，包括線下數萬間京東門店，以及京東供應鏈接入的全國數百萬家線下合作門店，而今年京東618新增趨勢品類1,200多個。
小米：全渠道累計支付金額突破194億元人民幣
小米（1810）於微博公布，小米618全渠道累計支付金額突破194億元人民幣。小米指出，今年包攬京東及天貓安卓手機品牌累計銷量/銷額雙第一；AIoT全品類包攬78項第一；小米之家銷額按年增長27%。全渠道支付金額亦較去年的187億元人民幣高逾3%。
快手：618消電家居行業GMV按年升59%
快手（1024） 消電家居行業發布618數據，消費節（6月1日至6月18日）期間，消電家居整體GMV按年去年提升59%；品牌自播GMV按年提升64%；行業單均價按年提升33%。
公司表示，其中手機訂單量按年增長67%；安卓機GMV按年提升280%；冰箱、洗衣機、空調類目GMV按年提升313%；電視&廚電GMV按年提升221%；電子教育類目GMV按年提升198%；筆記本電腦類目GMV按年提升138倍；美容儀器GMV按年提升125倍。
淘寶天貓：618用戶商家規模成交均現正增長
綜合內媒報道，阿里巴巴（9988）旗下淘天集團於今年618期間，每天在淘寶發布短視頻的商家數增長55%；達人增長200%；淘寶上短視頻的日均觀看用戶數增長1.13倍；瀏覽量和觀看時長亦有翻倍增長。截至6月18日零時，超過256萬名中小商家今年618的成交額超過去年同期，有118萬名中小商家達成「1萬元人民幣成交」突破，其中6.8萬名商家加入淘寶還不到3個月；成交破億品牌數已達305個，不乏老字號及新銳國貨。
淘天集團阿里媽媽及市場公關總裁劉博表示，今年淘寶天貓618，用戶、商家規模、成交三項指標全面正增長，不僅是史上投入最大的一屆618，更是用戶參與度最高、商家參與規模最大的一屆618。
小紅書：618期間商品數量按年增5倍
小紅書618數據顯示，今年參與小紅書618的商品數量按年增長約5倍；日均購買用戶數按年增長約4倍；電商直播日均開播場次按年增幅均超過3倍。
分析料消費仍疲軟
儘管多間內地電商業績呈現增長趨勢，但上海中國市場研究集團創始人兼董事總經理雷小山卻表示，消費者不太可能在 618 期間花費更多，因為商家多年來已經因大流行而大幅打折，與前幾個月相比交易量並沒有上升很多，料消費者信心仍然疲軟。