618購物節｜京東淘寶天貓等電商消費促銷再創新紀錄 分析料消費仍疲軟

內地電商促銷節「618」正式開鑼，多間電商宣布消費促銷再創新紀錄，其中京東表示，小米、美的等家電成交破億；快手消電家居行業GMV按年提升59%；小紅書日均購買用戶數按年增長約4倍；淘天用戶、商家規模、成交三項指標均呈正增長。但有分析指，即使大型購物節數據顯示為佳，但消費仍疲軟。

京東：618參與線上品牌商家史上最多

京東（9618）表示，截至周日（18日）晚上，京東618增速超預期再創新紀錄，但未有透露GMV增長具體數字；而參與「百億補貼」的商品數量達到3月的10倍以上。京東618期間，「一鍵價保」被點擊了超過6.6億次，累計為京東用戶省下近80億元人民幣；京東供應鏈金融科技為京東內外部商家、中小微企業累計提額180億元人民幣、息費減免超1億元人民幣。

此外，京東稱今年618線上品牌商家參與數量達到歷史最高，線下實體門店參與數量也創新高，包括線下數萬間京東門店，以及京東供應鏈接入的全國數百萬家線下合作門店，而今年京東618新增趨勢品類1,200多個。

小米：全渠道累計支付金額突破194億元人民幣

小米（1810）於微博公布，小米618全渠道累計支付金額突破194億元人民幣。小米指出，今年包攬京東及天貓安卓手機品牌累計銷量/銷額雙第一；AIoT全品類包攬78項第一；小米之家銷額按年增長27%。全渠道支付金額亦較去年的187億元人民幣高逾3%。