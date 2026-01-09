恒生私有化｜滙豐成功私有化　 恒生股東何時有錢收？

滙豐控股（005）成功私有化恒生銀行（011），昨（8日）舉行股東表決，方案獲法院會議及股東大會大比數表決通過，預期恒生於港交所的最後交易日為下周三，預定於本月23日於高等法院獲得最終批准後，將於本月27日下午4時起除牌，結束53年上市地位。

最後交易日為下周三

恒生的最後交易日為下周三（14日）下午4時10分，並於20日（周二）起暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。

其後1月23日恒生會在高等法院聆訊，待取得法院命令後，會連同其他計劃文件交予公司註冊處處長。私有化計劃將於1月26日生效，並在1月27日下午4時撤銷恒生上市地位。