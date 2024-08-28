7-11母企據報請求日本政府提升為「核心公司」　以阻止Circle K母企收購

《彭博》引述消息報道，日本7-11便利店母企「Seven & i Holdings」向日本政府提出請求，希望日政府將公司提升為「核心公司」，即購買公司10%以上股份的任何交易均需事先通知。此舉意味為另一便利店Circle K母企「A&T」的收購提議設置潛在障礙。

報道指，Seven & i 正尋求根據日本的《外匯和對外貿易法》，希望被指定為「核心公司」，從而令公司的非核心地位提升，但未知會否獲得批准。

據悉，Seven & i 在申請成為日本「核心公司」時表示，其便利商店業務在發生自然災害時，為民眾提供食品和物資等方面發揮著關鍵作用，現時亦提供市政府類型的民生服務，令居民能夠獲得官方性質的文件。

日本「核心公司」包括核能及稀土等核心產業

目前日本政府對任何尋求收購「核心」產業公司10%以上股份的投資案進行審查。「核心公司」當中包括航空航太、核能、稀土等產業，法律旨在保護國家免受軍事技術外流等安全風險的影響。

此前《路透社》引述消息報道，有關的洽購談判尚處於非常早的階段；《日本經濟新聞》則指出，若達成有關交易，將是有史以來最大規模的海外公司收購日本公司的交易。