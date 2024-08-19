連鎖便利商店7-Eleven（7-11）母公司、在日本上市的Seven & i Holdings宣布，確認已收到加拿大便利店營運商Alimentation Couche-Tard（ACT）提出的初步收購公司所有已發行股份的建議，公司董事會已成立由Stephen Hayes Dacus領導的董事會特別委員會，負責審議有關提案。ACT現時在全球多國經營另一品牌連鎖便利商店Circle K。

兩公司談判僅屬初步階段

《路透社》引述消息報道，有關的洽購談判尚處於非常早的階段；《日本經濟新聞》則指出，若達成有關交易，將是有史以來最大規模的海外公司收購日本公司的交易。「Seven & i Holdings」其後於一份聲明中表示，「已收到ACT提出的一份保密、不具約束力的初步提案，旨在收購其所有已發行股票」。

目前7-11在全球擁有超過8.5萬家商店，而ACT則擁有超過1.7萬家商店。