75周年｜大新周年慶！有抽獎有慈善 仲有免費搭小輪

大新將於7月24日星期日舉辦「周日天星小輪 免費乘搭日」，及與本地毛綫塗鴉藝術家聯手以「豐盛傳承 灌溉未來」為主題的創意公共藝術作品。

大新銀行(2356)指，為慶祝成立75周年，由6月開始以「服務香港75載 承先啟後 共創未來」為主題，推出連串覆蓋社區、中小企、客戶與環保生活等領域活動，一方面向全港市民及客戶表達謝意和分享喜悅，同時亦希望藉著新冠肺炎疫情漸趨穩定，幫助重啟香港社區和經濟活力，倡導可持續生活主張。

大新董事總經理兼行政總裁王祖興指，「本行自1947年創行至今，一直與香港共同成長，見證香港經濟起飛，為本地經濟作出積極貢獻。期間由一間服務本地個人及工商業客戶的社區銀行，業務擴展至中、港、澳地區共70個網點」展望未來，他說將努力體現與客戶「同步更進步」品牌理念，努力承傳審慎財務信念，不斷培育著重服務質素的文化，為客戶提供適切和歷久常新的體驗。