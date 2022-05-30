75周年｜大新周年慶！有抽獎有慈善 仲有免費搭小輪

大新銀行(2356)指，為慶祝成立75周年，由6月開始以「服務香港75載 承先啟後 共創未來」為主題，推出連串覆蓋社區、中小企、客戶與環保生活等領域活動，一方面向全港市民及客戶表達謝意和分享喜悅，同時亦希望藉著新冠肺炎疫情漸趨穩定，幫助重啟香港社區和經濟活力，倡導可持續生活主張。
大新董事總經理兼行政總裁王祖興指，「本行自1947年創行至今，一直與香港共同成長，見證香港經濟起飛，為本地經濟作出積極貢獻。期間由一間服務本地個人及工商業客戶的社區銀行，業務擴展至中、港、澳地區共70個網點」展望未來，他說將努力體現與客戶「同步更進步」品牌理念，努力承傳審慎財務信念，不斷培育著重服務質素的文化，為客戶提供適切和歷久常新的體驗。
推四大範疇活動 回饋客戶
大新銀行75周年紀念活動，主要環繞四大範疇：推動社區與眾同樂、推動環保綠色生活、推動中小企可持續發展，以及回饋客戶活動。將於7月24日星期日舉辦「周日天星小輪 免費乘搭日」，又與本地毛綫塗鴉藝術家聯手，在天星小輪中環和尖沙咀上層碼頭及多間大新銀行分行内，展出以「豐盛傳承 灌溉未來」為主題的創意公共藝術作品。
在推動可持續綠色生活方面，將冠名贊助世界綠色組織於今年稍後舉辦的「2022地球。敢『動』行」活動，鼓勵大眾以步行減低碳排放；活動中並將邀請香港年輕運動員助力推動減碳生活，和向指定慈善環保機構捐出75萬元。 至於中小企活動方面，該行副行政總裁、高級執行董事兼個人銀行主管王美珍指，中小企為香港經濟命脈，該行關注中小企生態圈發展，在可持續經濟發展推進的大環境下，希望協助中小企了解箇中對業務轉型的要求。將與香港地球之友合作，就特定行業推出主題研討會，同步攜手推出中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃，鼓勵中小企就可持續業務轉型邁出第一步。最後為回饋現有客戶支持及吸引全新客戶，將於6月13日至8月26日期間，舉行為期75天的「75 周年開心大抽獎」，送出達 750 份豐富奬品。