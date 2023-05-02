8虛銀去年共蝕34億 全數錄淨利息收入

虛擬銀行在本港落地3年仍未扭虧，惟各銀行經營情況漸見改善。8間虛銀上周齊齊公布去年業績，全數錄稅後虧損，以Livi全年蝕7.15億元最多，按年多約7.5%，其次為Mox錄6.3億元虧損。綜合8銀行，去年合共損手近34億元，共減3.6%。不過淨利息收入方面則全數錄正數，合共收入5.28億元，當中眾安銀行、富融銀行、Livi、螞蟻銀行、匯立銀行及Mox由負轉正。
Livi表示，去年業務加速增長，受惠於貸款產品組合持續增長，期內總營業收入轉正，錄得1,700萬元；去年底Livi靈活貸和其他貸款產品的貸款餘額共超過13億元，總存款額維持30億元穩健水平；貸存比率大幅上升14倍，反映銀行的策略正確，銀行正走上增長軌道。
Mox：仍致力2024年收支平衡
另外，Mox行政總裁胡博思表示，仍然致力在2024年達到收支平衡，並形容為雄心勃勃的目標。去年整體客戶存款錄得56%升幅，至84億元，為緊次眾安銀行的91.7億元後最高。8虛銀去年存款共增約兩成，至約303億元。
平安壹賬通銀行則指，受惠中小企業務理想增長及資金運用效率提升，去年淨營業收入多185%，至0.97億元；淨息差擴闊至3.56%；年內虧損收窄27%，至1.57億元；客戶存款亦增加 30%，至 21.5 億元。