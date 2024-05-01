8虛銀齊放榜！去年全數虧損共蝕30億 有間信貸減值5.7億

本港8間虛擬銀行公布2023年度業績，雖然8行仍然錄虧損，惟當中5間虧損收窄，合共虧損額29.9億元，按年少12%，以匯立銀行(Welab Bank)虧損收窄三成最佳；淨利息收入則有6間錄增長，整體錄10.77億元，大升1倍，當中最高為Mox Bank，錄4.35億元，不過Mox Bank信用減值亦最高，錄5.68億元，大升4.3倍，以客戶貸款總額65.75億元計，減值比例高達8.6%。 整體8間虛擬銀行去年的信用減值損失為8.89億元，大升2.3倍；整體客戶存款375.07億元，多23.6%，以Mox Bank及眾安銀行(ZA Bank)最多，分別有111.3億元及117億元，兼齊齊多約三成；整體客戶貸款則錄192.8億元，增18.5%。

Mox Bank 減值最高 客戶 52.3 萬 Mox Bank去年虧損7.37億元，虧損擴大16.5%，除稅後虧損7.44億元，亦增17.9%，集團指主要是由於持續壯大客戶群，同時投資科技和招攬人才以完善銀行的產品和服務所致。集團稱，去年底止資本充足比率維持在19.65%，高於監管規定的最低要求；擁有超過52.3萬名客戶。 理慧銀行 (Livi Bank) 客戶存款減少 29 % 貸款增 21% 理慧銀行(Livi Bank)表示，去年底止客戶人數超過30萬名，中小企客戶超過2,800家；去年底客戶存款21.9億元，減少29.3%；客戶貸款則增20.7%，至15.7億元。集團去年虧損收窄至5.61億元，2022年虧損7.13億元；去年淨利息收入1.08億元，多11.3倍，為8銀行中增長最大；信用減值損失升3.1倍，至9,141萬元。

集團指，踏入開展業務的第四年，livi將專注於加快中小的企業務發展，繼續提升拓展貸款服務，並進一步擴大保險業務。隨著成功建立銀行業務平台，集團稱已準備就緒，把握香港及大灣區市場所帶來的機遇。 眾安銀行 (ZA Bank) 虧損收窄兩成 客戶存款增 28% 眾安銀行(ZA Bank)去年虧損收窄約兩成，至3.99億元，淨息差(NIM)和總資產規模增長，帶動淨利息收入較去年同期上升36.4%，至2.62億元；淨服務費及佣金收入亦錄得升幅。集團去年客戶存款增28%；貸款餘額亦在升約9%。

富融銀行 (Fusion Bank) 存款餘額 45.7 億 升 32% 富融銀行(Fusion Bank)去年年總資產增加29.9%，至56.8億元；淨利息收入上升4.9倍，至4,200萬元，不過為8間虛擬銀行中最少；不過，集團指在成本控制措拖令營運開支減少，稅後虧損收窄23.9%，至4.1億元。去年底集團存款餘額45.7億元，上升32.4%。 集團指，去年對於富融銀行是充滿挑戰和革新的一年，受美元利率持續高企，及環球地緣政治不確定性的影響，投資及消費活動仍較為疲弱，對業務發展帶來一定影響。展望未來，集團堅信內地及香港政府先後推出的多項穩定經濟措施之效用將在新的一年逐步顯現，其中大灣區的進一步融合，個人和中小企將衍生出更多的融資、理財及支付需求。

匯立銀行 (WeLab Bank) 淨利息收入信用減值 齊升四成 匯立銀行(WeLab Bank)去年虧損收窄至3.16億元，2022年蝕4.58億元；淨利息收入升43.2%，至4,848萬元；信用減值損失4,840萬元，升42.1%；客戶存款多58.1%，至31.8億元；客戶貸款19.4億元，增37.7%。 天星銀行 (Airstar) 虧損擴大至越 2 億 存款貸款齊減 天星銀行(Airstar)為3間虧損擴大的虛擬銀行之一，去年蝕2.08億元，2022年則虧損不足2億元；同時淨利息收入亦減少32.4%，至4,248萬元；信用減值損失亦跌62.9%，至只有1,239萬元；但同時客戶存款及客戶貸款亦分別減少6.8%及16.5%，至分別16.8億元及6.7億元。