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財經
2024-01-09 20:23:46

85%大灣區企業看好東盟市場 首選越南

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85%大灣區企業看好東盟市場 首選越南

貿發局及大華銀行發表《促進區域連繫：助力大灣區探索東盟機遇》研究報告。貿發局研究副總監陳永健(左)及大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明(右)。

香港貿易發展局與大華銀行發表《促進區域連繫：助力大灣區探索東盟機遇》研究報告，調查顯示約85%大灣區企業會在未來3年維持或擴大在東盟地區銷售業務，其中馬來西亞、新加坡、泰國及越南是大灣區企業進駐東盟熱門銷售地點，越南續是區內生產和採購首選。

東盟市場規模龐大是主因

吸引大灣區企業於東盟市場拓展業務的多個因素，當中55.9%受訪企業認為東盟市場規模龐大是業務拓展計劃最主要原因，較政府優惠措施和投資政策 (49.6%)及持續增長的東盟電商市場(32.8%)所帶來的影響為高。

是次研究報告於去年第三季進行，以問卷形式訪問671家大灣區企業，並對部份大灣區企業進行深入訪談。調查又顯示，超過七成受訪企業表示未來3年將開展或進一步拓展東盟業務，較2021年類似調查顯示有近60%更為踴躍。另目前已在東盟有商業活動的受訪企業中，高達96%表示未來3年會維持或擴大現有營運規模。

關於企業在東盟國家擴展市場時所遇挑戰，48.6%大灣區企業認為掌握當地政府政策和法規是主要挑戰，其次為文化或語言障礙(38.7%)，以及難以尋求合適專才(26.4%)。有關結果與2021年調查有顯著分別，兩年前研究結果顯示基建不足、難以找到合適當地合作伙伴及經營成本上升為三大主要挑戰。

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大華銀行：助4000間企業拓跨境業務

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明指，該行致力推動東盟與大中華地區之間業務聯繫。隨著不少大灣區企業「走出去」以尋求長遠業務增長，憑藉對跨境及專屬融資解決方案、外國直接投資諮詢服務以及對當地市場、特定的行業知識和合作伙伴生態圈的深入理解，協助客戶減少拓展海外業務的障礙、應對供應鏈風險並降低融資成本。自2011年該行外國直接投資諮詢部成立以來，已協助近4,000間企業在亞洲拓展跨境業務。

報告又指，大部分大灣區企業對香港連接大灣區及東盟有高度評價，超過70%受訪企業給予7分或以上(10分為滿分計)。香港專業服務被認為是於東盟市場取得持續成功的重要元素，也是香港最具優勢資產。在法律合規、跨境基建融資及物流方面亦獲得高度評價，反映受訪者對香港服務品質高度認可。

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凸顯香港關鍵角色

貿發局研究副總監陳永健指，研究報告肯定大灣區整體策略進取外向特性，同時凸顯香港在確保大灣區建設充分發揮潛力方面擔當關鍵角色。

報告顯示，53.7%企業認同區域性貿易整合(如《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP))有利業務在東盟發展，其次是數碼化(51.9%)和成本管理(如將生產活動遷往成本較低的地區)(40.8%)許多受訪企業認為，首個連接亞洲區最大經濟體的自由貿易協議RCEP成立，在簡化和加速區內最具活力經濟體的貿易合作方面發揮關鍵作用，包括內地、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南。

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