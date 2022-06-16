90年知名美國化妝品牌Revlon申請破產保護

綜合外電報道，國際知名化妝品牌露華濃(Revlon)已向法院申請破產保護。該公司因為供應鏈中斷及通脹的影響下，無力應付債務。

根據露華濃在紐約南區聯邦地區法院的破產聲請，該公司截至今年4月底資產總值為23億美元，負債總計37億美元，包含2024年到期、票面利率6.25%的優先債。

根據外電報道，露華濃近幾年與其他同業及新興品牌一樣，透過社交媒體意見領袖推動網上銷售，更曾投入重金在社交媒體刊登廣告，但卻不成功。露華濃除了受到新冠肺炎疫情衝擊，近來正設法排解供應鏈和高通膨問題，這兩者嚴重影響露華濃的利潤。

創立於1932年 二次大戰後成美國第二大化妝品製造商

美資的露華濃創立於1932年，至今有90年歷史，在美國經濟大蕭條期間開始賣指甲油，進身成為百萬元企業。1940年引入唇膏在其產品系列之，並在二次大戰結束時成為美國第二大化妝品製造商。在1950年代公司將產品推廣至海外市場，並於1962年進軍日本。

1985年露華濃由美國富商佩雷爾曼(Ronald Perelman)執掌的控股公司MacAndrews & Forbes 1985年在激烈競爭中成功收購、取得控制權。該公司於1996年上市，並於2016年收購歷史更悠久的另一品牌Elizabeth Arden。公司的其他品牌還有Britney Spears Fragrances及Christina Aguilera Fragrances.

2016年收購歷史更悠久的Elizabeth Arden

不過公司近年面對激烈的競爭，業務持續倒退，2021年的銷售淨額較2017年倒退多達22%。根據彭博社整理的資料，除了美元債券，露華濃還有十筆貸款，未償還金額約為26億美元，預計未來3年陸續到期。