9GAG創辦人陳展程完成收購濠暻科技 擬易名MemeStrategy 攻虛擬資產

陳展程表示，香港及全球多地政府積極推動Web3政策與監管框架，認為此時正是最佳時機，通過上市公司的透明運營模式，提升市場對Web3的認知與信心。(網上圖片)

國際知名迷因(Meme)平台9GAG聯合創辦人陳展程正式完成對濠暻科技(2440)的控股收購，並計劃將公司更名為MemeStrategy，稱更名旨在更精準體現公司未來的戰略發展方向，進一步強化其作為亞洲首家上市虛擬資產生態企業的市場定位。有關建議更名事項尚待股東特別大會審議通過。

濠暻科技今日收報3.1元，升3%，市值7.6億元。

與此同時，MemeStrategy公布董事局的最新人事任命。陳展程將出任董事局主席暨行政總裁，領導公司戰略發展與業務運營。此外，多位來自9GAG及Web3創意工作室Memeland的核心成員將加入董事局擔任執行董事，推動 MemeStrategy聚焦人工智能(AI)、區塊鏈(Blockchain)及文化(Culture)三大未來賽道的戰略布局。