9GAG創辦人陳展程完成收購濠暻科技 擬易名MemeStrategy 攻虛擬資產

國際知名迷因(Meme)平台9GAG聯合創辦人陳展程正式完成對濠暻科技(2440)的控股收購，並計劃將公司更名為MemeStrategy，稱更名旨在更精準體現公司未來的戰略發展方向，進一步強化其作為亞洲首家上市虛擬資產生態企業的市場定位。有關建議更名事項尚待股東特別大會審議通過。
濠暻科技今日收報3.1元，升3%，市值7.6億元。
與此同時，MemeStrategy公布董事局的最新人事任命。陳展程將出任董事局主席暨行政總裁，領導公司戰略發展與業務運營。此外，多位來自9GAG及Web3創意工作室Memeland的核心成員將加入董事局擔任執行董事，推動 MemeStrategy聚焦人工智能(AI)、區塊鏈(Blockchain)及文化(Culture)三大未來賽道的戰略布局。
3猛人任非執董 包括CASETiFY創辦人
MemeStrategy委任3位業界領袖擔任獨立非執行董事，包括專注以太坊「零知識擴容技術」的區塊鏈公司Scroll聯合創辦人彭程；融合科技、設計與文化的國際知名時尚品牌CASETiFY行政總裁暨聯合創辦人吳培燊；以及擁有逾18年投資銀行及估值經驗的資深金融專家，現任漢華專業服務集團行政總裁蕭志偉。
陳展程：希望搭建新經濟與傳統金融的橋樑
陳展程表示，近年來，香港及全球多地政府積極推動Web3政策與監管框架，認為此時正是最佳時機，通過上市公司的透明運營模式，提升市場對Web3的認知與信心，同時為股東創造長期價值；並希望搭建新經濟與傳統金融的橋樑，助力香港發展成為國際虛擬資產中心。
以Web3技術結合9GAG龐大社群資源優勢
MemeStrategy計劃將比特幣及其他高潛力虛擬資產納入公司資產配置，以實現長期價值增長。同時，團隊將充分發揮其在社交媒體及Web3領域的豐富經驗，精選投資具創新性的Web3及AI文化娛樂項目，並整合9GAG全球超過兩億用戶的龐大社群資源，推動項目快速成長，促進業務多元化與可持續發展。重點方向包括「創作者經濟 4.0」，結合Web3技術，助力創作者實現知識產權(IP)的變現與價值提升；以及「去中心化物理基礎設施網絡」(DePin)，融合濠暻科技在物聯網(IoT)領域的技術，探索下一代去中心化基礎設施的應用潛力。