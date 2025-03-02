9GAG概念股盈警公告出錯 7日後才澄清

9GAG概念股濠暻科技(2440)上周五發澄清公告，指7日前、即2月21日發出的盈警公告內容出錯，原來公告預告去年度由經調整純利轉虧損，惟最新澄清為純利轉虧損。

經調整虧損變虧損淨額

按集團2月21日原來公告，去年底年度經調整虧損5,500萬元至7,000萬元人民幣，2023年同期經調整純利則為3,600萬元人民幣。而最新澄清公告指，去年度虧損淨額6,800萬元至8,300萬元人民幣，2023年度則錄純利2,550萬元人民幣。至於去年度收益減少75%至85%，至4.406億元人民幣，則未有更改。

濠暻為內地物聯網應用的資料傳輸及處理服務商和通信設備供應商，盈警主要歸因集團物聯網行業的客戶考慮到對現金流的擔憂及宏觀經濟狀況的不確定性而延遲其項目，令數據傳輸及處理服務的收益減少；去年財政年度客戶需求不足，導致設備銷售收益減少，兩原因令收益減少。另外，市場競爭加劇令毛利率下降；及回款速度減慢令貿易應收款項減值虧損增加，兩原因令業績由盈轉虧。