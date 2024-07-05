A股佳隆股份爆「豪門恩怨」 75歲董事長提議罷免三子由次子補上

A股有公司爆發「豪門恩怨」，上證股份佳隆股份（SH：002495）7月3日披露，公司董事會於近日收到股東林平濤提交的《關於提請召開廣東佳隆食品股份有限公司臨時股東大會的函》，當中，林平濤在函件中提議罷免林長浩擔任的公司董事職務。 而在提議罷免林長浩董事職務的同時，林平濤也向上市公司董事會推舉其另一位兒子林長春為「董事候選人補缺」。

75歲董事長提議罷免三子由次子補上 據公司年報顯示，75歲的林平濤與林長浩為父子關係，兩人均持有佳隆股份的大量股權，為公司前兩大股東，兩人亦分別擔任公司董事長及總裁多年；公司有5位實際控制人，包括林平濤、許巧嬋、林長浩、林長青和林長春，當中林平濤與許巧嬋為夫妻關係，二人為林長浩、林長青和林長春的父母。 而林長青、林長春、林長浩分別於1971年、1972年、1977年出生。五人合計持有佳隆股份3.58億股，佔公司總股本的38.28%。 母親「棄權」不參與恩怨 不過在佳隆股份董事會表決中，對於林平濤的提議，其妻子同時也是林長浩、林長春母親的許巧嬋卻投了棄權票。她表示，本人對上述議案無明確意見，無意願參與表決，故棄權。 內媒引述佳隆股份內部人士消息報道，「這是他們家族內部的事情，公司這邊也不清楚。公司只是履行正常披露義務」。