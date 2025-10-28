A股再遇「大時代」　滬指事隔十年重上4000點

內地A股近期氣勢如虹，上證指數在站穩3,900點後持續上攻，並在今日(28日)盤中突破4,000點重要關口，最高觸及4,010.73點後回落，這是事隔10年後上證指數重上4,000點，最終收報3,988.22點，跌0.22%。深證成指與創業板指數同樣表現強勁，盤中分別觸及13,572.9點與3282.33點高點。

歷史上僅兩次 均伴隨數月大牛市 板塊方面，煤炭、稀土、光模塊與存儲器等類股漲勢凌厲，其中中船特氣(688146)全日大漲15.7%，成為漲幅最大的上證指數成份股。在消息面上，美國稱中國達成貿易框架的共識，據報特朗普和國家主席習近平將於本周會面，並簽署貿易協議，同時市場預期美國聯儲局將於北京時間本周四凌晨宣布再減息0.25厘，多重因素利好股市上揚。