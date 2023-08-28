A股宣布交易印花稅減半　滬深40券商股曾漲停板 (更新)

內地股市自28日起，減半徵收證券交易印花稅，刺激股市先高開5%，其後半日收市升幅收窄至逾2%。上證指數高開5%，一度高見3,219點，全日收市報3,134點，升逾1%；深證指數高開近5.8%，一度高見10,714點，收報10,233點，升1%。

而上證及深證全日成交額達11,266億元人民幣，北向資金淨流出82.47億元。

內地昨日（27日）宣布，A股宣布交易印花稅減半，今早A股三大指數大幅高開，當中券商股領漲，板塊內約40個股集體漲停。此外，港交所亦公告指，印花稅減半措施同樣適用於「滬股通」及「深股通」。

滬深股市曾有40券商股漲停板

受惠A股交易印花稅減半徵收，內地券商股全線爆升，當中中信建投（SH：601066） 升3.37%；華泰證券（SH：601688） 升0.23%；中金公司（SH：601995）後轉跌0.67% ，亦一度有近40只券商股漲停板，包括天風證券（SH： 601162）、華鑫股份（SH：600621）等；房地產及保險板塊也有多股漲停。

港交所：印花稅減半適用於滬股通及深股通

此外，港交所發出通告稱，中國財政部及國家稅務總局今日發出通告，自明日(28日)起，將A股交易印花稅標準由原按賣出成交金額的0.1%單向收取，下調至按賣出成交金額的0.05%單向收取，至於調整亦適用於「滬股通」及「深股通」。

而行政長官李家超日前稱，決定由財政司司長陳茂波成立小組，專責研究如何增加香港股票巿場流動性，並要求盡快成立及展開工作，又表示陳茂波本周會宣布小組細節。