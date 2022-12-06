A股新股集資額創歷史新高 上交所居全球第一

羅兵咸永道（PwC）最新報告顯示，2022年內地A股的新股（IPO）集資額將再創歷史新高，預計全年將有接近400隻新股上市，集資金額超過5,600億元（人民幣，下同）。

羅兵咸的最新報告顯示，截至12月5日，A股IPO數量（包括北京證券交易所在內）有369間，集資金額為5,466億元，估計全年而言，內地A股的IPO集資將超過人民幣5,600億元，按年增加約3%，新股宗數接近400家，較去年493家減少約2成。其中，上海證券交易所、深圳證券交易所的集資額分別位列全球第一和第二，A股集資金額均遠超全球其他各大資本市場。

內地傳媒報道，羅兵咸中國北部審計主管合夥人王崧表示，主要得益於中國經濟的韌性、眾多科技企業的脫穎而出，以及鼓勵已在境外上市的大型紅籌公司回歸A股。他表示，隨着更多刺激經濟措施的推行落實及宏觀政策對提升企業直接融資的推動，估計2023全年A股市場IPO數量將達400至460家，全年集資額有望再創新高，達到5,900億至6,520億元。

明年集資額可望再創新高

2023年上交所和深交所主板頂計會有80家至90家IPO，合計集資800億元至900億元。上交所科創板明年的IPO數量預計有120家至140家，合計集資3,300億元至3,600億元。深圳創業板2023年IPO數量有望達150家至170家，合計集資人民幣1,700億元至1,900億元。北交所方面，2023年預計將有50至60家IPO，合計集資額有望達到100億元至120億元。