A股未彈｜成交未配合 結算前夕港股升217點

步入超級央行周，市場憧憬美日央行會帶來好消息。外圍股市向好，帶動港股從萬七邊緣反彈。恒指昨日一度彈337點，但尾段有所收斂，收升217點報17,238點；但成交未配合，只有847.3億元，更是4月9日以來逾3個半月最少。

值得注意的是，A股表現仍然失色，上證指數升不足1點，處2,900關下，收報2,891點，深成指更跌差不多1%。

藍籌股中騰訊(700)升1.1%；券商富瑞指阿里巴巴(9988)有望9月納入港股通，股份彈升4.7%，為升幅最大藍籌。不過，科技股表現參差，令科指最終只升0.66%。