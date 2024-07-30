A股未彈｜成交未配合 結算前夕港股升217點

步入超級央行周，市場憧憬美日央行會帶來好消息。外圍股市向好，帶動港股從萬七邊緣反彈。恒指昨日一度彈337點，但尾段有所收斂，收升217點報17,238點；但成交未配合，只有847.3億元，更是4月9日以來逾3個半月最少。
值得注意的是，A股表現仍然失色，上證指數升不足1點，處2,900關下，收報2,891點，深成指更跌差不多1%。
藍籌股中騰訊(700)升1.1%；券商富瑞指阿里巴巴(9988)有望9月納入港股通，股份彈升4.7%，為升幅最大藍籌。不過，科技股表現參差，令科指最終只升0.66%。
滙控 恒生業績前造好 恒生進帳3%
滙控(005)和恒生(011)星期三公布業績，分別升1.6%和3%。市場估計滙控第二季稅前利潤77.8億美元，按年少賺11.3%；但維持派季息10美仙。
內地銀行股繼續向好，小型銀行股升幅更亮麗，江西銀行(1916)和東莞農商銀行(9889)度升4.8%。大型銀行中農行(1288)最標青，升2.3%。
家電股經過上星期急升後，昨日有回吐。海爾智家(6690)跌2.3%；海信家電(921)跌7.1%。
盈警股捱沽。九龍倉集團(004)及九龍倉置業(1997)齊齊預期中期可能由盈轉虧。股價分別跌7.1%和1%。