A股爆減持潮？官媒撲火：市場混淆減持公告 放大負面效應

A股上月底至本月2日國際長假後復市期間，爆出多家上市公司股東減持的個案，累計9月24日至上周二，合共超過100家公司公布減持進展或計劃，惹市場熱議。官媒《證券時報》近日發文撲火，指A股「減持潮」說法不實，又指減持數量的統計，是混淆了「減持計劃公告」及「減持結果公告」，放大了減持的負面效應。

近 9 個交易日 日均 17 宗

報道指，統計9月24日至10月11日共9個交易日，滬深上市公司共披露股東減持計畫157宗，平均每個交易日約17宗；而整個9月平均每日約12宗，未見實質增多。相比A股5千多家上市公司的總規模，披露減持公司的絕對數量佔比依然極小，同時近期A股減持數量並未明顯偏離歷史正常水準。