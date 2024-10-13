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財經
2024-10-13 18:15:49

A股爆減持潮？官媒撲火：市場混淆減持公告 放大負面效應

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A股爆減持潮？官媒撲火：市場混淆減持公告 放大負面效應

《證券時報》統計指，9月24日至10月11日共9個交易日，滬深上市公司共披露股東減持計畫157宗。(資料圖片)

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A股上月底至本月2日國際長假後復市期間，爆出多家上市公司股東減持的個案，累計924日至上周二，合共超過100家公司公布減持進展或計劃，惹市場熱議。官媒《證券時報》近日發文撲火，指A股「減持潮」說法不實，又指減持數量的統計，是混淆了「減持計劃公告」及「減持結果公告」，放大了減持的負面效應。

9個交易日 日均17

報道指，統計924日至1011日共9個交易日，滬深上市公司共披露股東減持計畫157宗，平均每個交易日約17宗；而整個9月平均每日約12宗，未見實質增多。相比A5千多家上市公司的總規模，披露減持公司的絕對數量佔比依然極小，同時近期A股減持數量並未明顯偏離歷史正常水準。

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計入減持結果 「幾何倍地放大規模」

報道又指，市場混淆了「減持計劃公告」和「減持結果公告」。減持結果公告是前期減持計劃實施情況的事後反映，意味已經減持完畢或者期限屆滿，不會再影響下一階段股價和市場走勢。如果將兩類公告混為一談，容易放大減持的負面效應，給投資者形成誤導。以109日為例，實際上滬深交易所披露9宗減持計畫，更多的上市公司發布的是減持結果。但在一些說法中，這一統計口徑成為了「50家上市公司發布減持計劃」，幾何倍地放大規模。

稱回購增持大增 擬嚴打違規減持

《證券時報》又指，去年8月中證監優化減持規則後，股東減持數量明顯縮減，相反上市公司回購、大股東增持數量大幅增加。統計顯示，今年年初至今，滬深兩市共披露重要股東增持計劃617宗，按年增加428宗，合計金額上限449億元人民幣，按年增加268億元人民幣。

報道又引述接近監管層相關人士指出，中證監下一步將持續強化對股東減持行為的監管，嚴厲打擊、從嚴懲處違規減持行為，「堅決維護市場交易秩序，充分保障投資者利益。」

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