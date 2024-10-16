A股牛熊大分歧！任澤平與基金大佬爆網上罵戰 最終「雙輸」？

中港股近期大波動，尤其內地散戶本來的一片美好憧憬，最終失落而回，市場上更開始出聲兩極意見。曾出任中國恒大集團(3333)首席經濟學家的內地著名經濟學者任澤平，近日就與「私募大佬」、深圳東方港灣投資管理有限公司總經理但斌，就A股後市去向在網上隔空罵戰，最終雙方都落得「禁言」下場。 任澤平但斌公眾號齊「禁止關注」 內地媒體報道指，但斌的視訊號碼已被「禁止關注」，任澤平的微信公眾號「澤平宏觀」則顯示「該公眾號因違規無法關注」。

任澤平「升停板」預期落空 遭但斌嘲諷 任澤平近日連日在網上發表看好A股的言論，包括在國慶長假時，預言「A股開盤即收盤，可以早早下班」，被市場解讀為預測復市即升停板，惟最終預言未見兌現。相反，但斌多次警告股市風險，上周A股復市日更發文勸告普通人千萬不要把錢拿來股市投機博弈，特別提到「A股今日開盤沒有像某些大牛市的專家所預期的那樣」，暗諷任澤平。 直到上周五(10月11日)，任澤平在微博發文直指「最近個别怪誕的觀點，不僅踏空(即大升市時未有持貨)，而且在關鍵時候唱空中國經濟和公共政策，專業上無能，道德上無恥。」同日上午，但斌發文：「喊大牛市，讓股民往里衝的『專家』和『學者』還有一些自媒體作者，是否應該出來道個歉？！」又指「東方港灣不存在踏空的問題，我負責的基金持有的美股、A股與港股一股沒動，長期投資沒有任何變化。」

任澤平批但斌「一邊說愛國，一邊踏空 A 股」 任澤平在翌日反擊，在微信轉發兩張東方港灣投資旗下產品的業績圖，並配文質疑其產品業績差，「虧了五六成，這不是踏空，做空也不止啊，虧了這麽多，這都是老百姓的血汗錢。」又指但斌提醒别人注意風險，「這買東方港灣的產品風險更大、虧得更多」。 但斌的反擊是轉發《任澤平，你已經不是經濟學家了，而是一個小丑！》的文章。任澤平則反罵但斌「一邊說愛國，一邊踏空A股，拿國內投資者的錢去炒美股，這麽做也就算了，還高調唱空中國市場。」

不過及至本周一，網民發現但斌和任澤平都停止更新，隨後兩人的微信公眾號或視頻號更被禁止關注。這場「口水戰」未有勝負結果，但在社交平台的捍衛上，則兩人都是輸家。