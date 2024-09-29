A股衝高引爆開戶潮 內媒：券商周日加班審核

中港股近日明顯反彈之際，《證券時報》報道指，近日內地券商開戶量增長較快，中國證券登記結算有限責任公司考慮到券商開戶審核壓力較大，因此今日臨時開放，提供生產服務環境。據悉，正常情況下，中國結算的工作時間與交易所開市時間一致，周末一般不開展業務，同時券商也計劃今日同步安排網上開戶審核，由於周末銀行環境無法提供生產服務，券商僅要求今日進行網上開戶審核。

員工處「戰鬥狀態」

有內媒亦引述多位證券業營業部總經理反映，業務辦理和諮詢人數上升，同時線上和電話諮詢量也大幅增加，更有人指新互聯網部門已積極投入競爭，一些團隊成員昨晚工作至凌晨3時，忙著開戶和新客轉化，有券商增量達3倍，「有客戶開始急著找回帳號密碼了」；「交易熱情起來了」，員工處「戰鬥狀態」，確保客戶能夠順暢完成各項業務辦理。