A股衝高引爆開戶潮 內媒：券商周日加班審核

中港股近日明顯反彈之際，《證券時報》報道指，近日內地券商開戶量增長較快，中國證券登記結算有限責任公司考慮到券商開戶審核壓力較大，因此今日臨時開放，提供生產服務環境。據悉，正常情況下，中國結算的工作時間與交易所開市時間一致，周末一般不開展業務，同時券商也計劃今日同步安排網上開戶審核，由於周末銀行環境無法提供生產服務，券商僅要求今日進行網上開戶審核。
員工處「戰鬥狀態」
有內媒亦引述多位證券業營業部總經理反映，業務辦理和諮詢人數上升，同時線上和電話諮詢量也大幅增加，更有人指新互聯網部門已積極投入競爭，一些團隊成員昨晚工作至凌晨3時，忙著開戶和新客轉化，有券商增量達3倍，「有客戶開始急著找回帳號密碼了」；「交易熱情起來了」，員工處「戰鬥狀態」，確保客戶能夠順暢完成各項業務辦理。
上周五滬深股市合共成交額1.4萬億元人民幣，按日多3千億元人民幣，已連續3個交易日逾萬億元人民幣。
為大量訂單場景做測試
另外，上交所上周五的股票競價交易出現成交緩慢的異常情况，因而於今日邀請全體市場參與人參加測試，主要驗證相關技術平台業務與技術調整的準確性。據《證券時報》報導，競價平台業務驗證測試場景，為連續競價時段集中申報大量訂單場景驗證，將包括參照上周五生產實際訂單規模，提前準備多個批次預埋競價平台訂單，緩存在櫃枱系統上，進行循環批量申報。
上交所今日測試已全部結束，競價交易系統累計接收申報2.7億筆訂單，是歷史峰值的2倍，是上周五申報的3倍。系統整體表現正常，符合預期。