A股跌凸 港股乏力彈 分析：H股大升浪已完

恒生指數周二股災式暴瀉2,172點後，昨早段一度出現491點技術反彈，惟受累A股上證綜指全日反覆下挫並跌凸周二升幅的拖累，港股迅速反彈乏力並倒跌，最多瀉736點。昨午後財政部公布周六召開記者會，介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」，惟大市亦只稍反彈後又乏力，最終收報20,637點，失289點或1.4%，兩日累失2,462點或10.7%。主板成交額4,270億元。

富瑞發表報告指，周二發改委的記者會令市場對救市政策憧憬大降，由情緒驅動大幅上漲的H股，大升浪或已完成，不過該行對A股短線仍看好，主要由於內地國慶假期間新增了150萬至200萬個證券帳戶，反映散戶興趣大升。該行維持內地會推出2萬億元人民幣救市措施的預期，當中少於1萬億元人民幣在今年內推出，其餘在明年推出。

瑞銀財富管理亦指，在中央推出具體救市措施前，料大市會雙向波動，惟相信措施在醞釀中，或本月底出台，建議低持倉者趁回吐吸納科網及消費類股份。