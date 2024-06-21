A股跌穿3000點震驚胡錫進　稱升多500點能「整倉翻紅」

內地官媒《環球時報》前總編胡錫進自去年「下海」成為股民後，不時發表炒股日記與網民分享。他對於近日A股大插水感到沮喪，又指自己期待A股能重上3,500或3,600點，因屆時將「能夠整倉翻紅」。

胡錫進周四（20日）盤後發表炒股日記，抒發對A股又跌至3,000點的沮喪心情，「但我不會將希望從自己的心中剷除，我會用時間來陪伴、澆灌這個希望，我依然期待它能最終成為現實」。他又希望，如果A股能回到3,500點或3,600點，一定「能夠整倉翻紅」。

據內地數據顯示，過去一個月，上證指數已下跌逾5%，由3,157點，跌穿3千點關口，不過年初至今仍錄得1.21%的升幅；而深證指數則在過去一個月下跌逾6%，年初至今亦下跌3.5%。