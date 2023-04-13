A股「雪松控股」董事突失聯　據報被限制高消費近12億人幣

A股巨企「雪松控股」及山東化工集團「齊翔騰達」董事陳暉突失聯，據報他曾被限制高消費令近12億人幣，現時各方仍未能與他取得聯繫。
無法確定失聯具體原因
「齊翔騰達」公告稱，公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯繫，均無法與其本人取得聯繫。公司已向陳暉的工作單位聯繫詢問其現狀，截至目前，尚未收到陳暉工作單位的回复，無法確定陳暉失聯的具體原因。
內媒報道，陳暉除了任「齊翔騰達」董事之外，同時擔任「雪松控股」、「雪松金服」、「雪松國際信託」、「雪松文旅」、「雪松大宗商品供應鍊」等多家公司董事、監事等職務。
被限制高消費令近12億人幣
內媒指，雪松控股3位董事均被限制高消費。其中，陳暉一共被限制高消費7次，涉案金額累計11.67億元。最近一次發生於2023年2月24日，申請人為思科系統（中國）融資租賃有限公司。
雪松早前被爆違約
雪松控股此前被稱為「廣東第一民企」，2017年，集團營收突破2,210億人民幣，位列《財富》世界500強第361位，此後連續三年入圍世界500強。
2022年年初，雪松控股旗下理財產品出現大規模逾期。據媒體報導，雪鬆對外發行的產品存量規模大約200億元左右，涉及約8000名投資人。
數據顯示，目前雪松控股處於經營異常狀態，自身風險767條，關聯風險829條，公司被列入失信被執行人。