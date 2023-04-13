A股「雪松控股」董事突失聯　據報被限制高消費近12億人幣

A股「雪松控股」董事突失聯，據報被限制高消費令近12億人幣。(資料圖片)

A股巨企「雪松控股」及山東化工集團「齊翔騰達」董事陳暉突失聯，據報他曾被限制高消費令近12億人幣，現時各方仍未能與他取得聯繫。