稱「非常重視中國伙伴」

被問到如何評價蘋果在中國的合作夥伴時,庫克(Tim Cook)表示非常重視,強調「沒有中國的合作伙伴們,蘋果就無法取得今天的成就。」(We cannot do what we do without them)。根據蘋果在現場的展覽牌顯示,公司的200家主要供應商中,有超過80%在中國生產。

今次是庫克年內第三次到訪中國,在今年3月,庫克開啟2024年首次來華,並與商務部部長王文濤見面;上月庫克再次訪華,並在北京胡同與攝影師陳漫同行等。隨著地緣政治風險持續,美國科技巨頭蘋果CEO庫克在華的動向備受關注。