AAPL｜蘋果上季純利跌2.5%　將進行最大規模1100億美元回購

蘋果（美：AAPL）公布截至3月底止財年的第二季業績，當中純利下跌2.5%，錄得236億美元，每股盈利1.53美元，較市場預計的1.5美元高，收入則按年跌4%至907.5億美元，仍較預期的900.1億美元高。同時，蘋果宣布1,100億美元股票回購計劃。

按蘋果的分部計算收入，蘋果季度服務收入創下歷史新高，按年增14%至239億美元，較預期的232.7億美元高；Mac收入同樣錄得增長，增4%至75億美元，較預期69億美元高。

不過，其餘分部收入均錄得下跌，其中iPhone收入跌10%至459.6億美元，略低於460億美元的預期；iPad收入下跌17%至56億美元，低於預期的59.1億美元；其他產品收入跌10%至79億美元，預期為80.8億美元。

按國家區域細分，蘋果大中華區次季收入跌8%至164億美元，高於預期的153億美元；美國收入接近持平，微跌1.4%至372.7億美元；歐洲地區收入微升0.7%至241億美元。

蘋果進行最大規模1100億美元回購

同時，蘋果亦宣布將進行1,100億美元股票回購計劃，是蘋果歷史上規模最大的一次回購，較去年的900億美元回購增加22%；蘋果亦增派季度股息，派發普通股每股0.25美元的現金股息，即增加4%。