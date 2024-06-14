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財經
2024-06-14 13:25:00

AAPL｜蘋果市值超越微軟　再度成為「全球市值最高企業」

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AAPL｜蘋果Apple市值超越微軟　再度成為「全球市值最高企業」

AAPL｜蘋果Apple市值超越微軟　再度成為「全球市值最高企業」

蘋果Apple（美：AAPL）美股連升3日，更超越微軟Microsoft（美：MSFT）再度成為「全球市值最高企業」，亦是自今年1月下旬以來首次超越微軟。

蘋果高收0.6%，報214.24美元，市值達3.285萬億美元。蘋果股價在過去三個交易日上漲近11%，市值增加3,239億美元；至於微軟收市則升0.1%，報441.58美元，現市值為3.282萬億美元。

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分析：「AI股」成為大贏家

《彭博》引述Wayve Capital Management首席策略師Rhys Williams表示，微軟和蘋果都在角逐，輝達（美：NVDA）也在其中，「大家非常相信自己會成為人工智能AI的贏家，而在市場內，似乎若你是人工智能贏家，股價將被炒至很高」。

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至於蘋果近日宣布與人工智能專家、「ChatGPT」母企OpenAI合作，並將「ChatGPT」整合至蘋果設備，但外電引述消息人士報道，蘋果不會向OpenAI支付費用，相反蘋果認為，將OpenAI的品牌及技術推向數億部設備將可帶來更大的價值。

報道指，「ChatGPT」將在蘋果的產品上免費提供，但OpenAI及蘋果，仍可以透過將免費用戶轉換為付費帳戶來賺錢，而蘋果的最終目標，是希望透過分成協議在AI合作夥伴中賺取利潤。

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