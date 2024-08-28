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財經
2024-08-28 12:30:00

AAPL｜蘋果據報裁員約100人　涉及服務部門及工程人員

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AAPL｜蘋果Apple據報裁員約100人　涉及服務部門及工程人員

AAPL｜蘋果Apple據報裁員約100人　涉及服務部門及工程人員

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企業裁員潮未止，外電引述消息報道，蘋果（Apple，美：AAPL）的服務部門將裁員約100人，涉及不同團隊，包括圖書應用程式及圖書商店。

《彭博》報道，周二（8月27日）蘋果已通知受影響的員工，他們分布在高級副總裁Eddy Cue領導的服務部門的不同團隊，是這個關鍵部門優先事項轉變的一部分。

AAPL｜蘋果Apple據報至少裁員600人　涉終止Apple Car等項目

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被裁員工涉及蘋果圖書部門及蘋果新聞

報道引述消息指，今次裁員包括工程人員，涉及人數最多是負責蘋果圖書應用程式及蘋果書店的團隊；其他服務團隊也有裁員，包括運營蘋果新聞的團隊。

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消息又指出，圖書應用程式仍有望增加新功能，至於蘋果新聞裁員則不表明其重要性降低。對於裁員新聞，蘋果公司表示不予置評。

4月時已裁員600人涉Apple Car等項目

今年4月，蘋果於美國加州地區至少裁員600人，有指是因公司終止了汽車「Apple Car」及智能手表顯示屏的項目。據當時外電引述蘋果所提交的8份報告中，披露最少87名被裁員工與公司下一代智能手表屏幕開發業務項目有關；約371人則涉及汽車相關項目；另有數十名於各個衛星辦公室工作的員工亦受影響。

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