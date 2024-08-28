AAPL｜蘋果據報裁員約100人　涉及服務部門及工程人員

AAPL｜蘋果Apple據報裁員約100人 涉及服務部門及工程人員

被裁員工涉及蘋果圖書部門及蘋果新聞 報道引述消息指，今次裁員包括工程人員，涉及人數最多是負責蘋果圖書應用程式及蘋果書店的團隊；其他服務團隊也有裁員，包括運營蘋果新聞的團隊。

消息又指出，圖書應用程式仍有望增加新功能，至於蘋果新聞裁員則不表明其重要性降低。對於裁員新聞，蘋果公司表示不予置評。 4月時已裁員600人涉Apple Car等項目 今年4月，蘋果於美國加州地區至少裁員600人，有指是因公司終止了汽車「Apple Car」及智能手表顯示屏的項目。據當時外電引述蘋果所提交的8份報告中，披露最少87名被裁員工與公司下一代智能手表屏幕開發業務項目有關；約371人則涉及汽車相關項目；另有數十名於各個衛星辦公室工作的員工亦受影響。