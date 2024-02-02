AAPL｜蘋果Apple業績勝預期　內地市場銷售大跌13%

蘋果公司（美：AAPL，Apple）公布，截至2023年12月底止的季績，淨利潤報339.2億（美元，下同），勝預期，按年升13%；收入錄得1,195.8億元，較分析預算的1,179.4億元按增長2%，是一年以來首次重返增長，亦結束銷售收入在2023財年連續四季按年下滑的頹勢，但期內大中華市場銷售按年大跌近13%。至於每股經調整盈利報2.18元，創歷史新高。 蘋果周四（2日）收市報186.86美元，升1.33%，盤後早段曾升，惟其後轉跌近3%。

iPhone銷售增6% 上季iPhone的銷售收入報697億美元，分析師預期為685.5億美元，按年增長約6%。期內各項產品收入均優於預期，只有服務收入較差；邊際毛利率為45.9%，亦勝預期。