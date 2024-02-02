熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 朗然 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-02-02 11:11:00

AAPL｜蘋果Apple業績勝預期　內地市場銷售大跌13%

分享：

AAPL｜蘋果Apple業績勝預期　內地市場銷售大跌13%

蘋果公司（美：AAPL，Apple）公布，截至2023年12月底止的季績，淨利潤報339.2億（美元，下同），勝預期，按年升13%；收入錄得1,195.8億元，較分析預算的1,179.4億元按增長2%，是一年以來首次重返增長，亦結束銷售收入在2023財年連續四季按年下滑的頹勢，但期內大中華市場銷售按年大跌近13%。至於每股經調整盈利報2.18元，創歷史新高。

蘋果周四（2日）收市報186.86美元，升1.33%，盤後早段曾升，惟其後轉跌近3%。

美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖）

iPhone銷售增6%

上季iPhone的銷售收入報697億美元，分析師預期為685.5億美元，按年增長約6%。期內各項產品收入均優於預期，只有服務收入較差；邊際毛利率為45.9%，亦勝預期。

歐洲地區銷售額大增

蘋果業績指，上季大中華市場失利，銷售降至30.86億元，大跌13%至208億美元，是唯一銷售下跌地區；印度市場所在的亞太其他地區的銷售增長亦未見強勁，僅增6.6%至6.29億元；歐洲地區銷售額大增9.8%至303.97億元；美洲地區銷量增加2.3%至504.3億元。

蘋果行政總裁庫克，接受外媒訪問時表示，大中華市場iPhone銷售，面對華為等產品競爭，以及人民幣滙價疲弱因素影響。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受