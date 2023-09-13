AAPL｜iPhone 15 揭盅蘋果股價不升反跌　全日跌1.7%

AAPL｜ 蘋果公司（Apple）在香港時間周三（13日）凌晨舉辦發表會，推出4款iPhone 15新機，更成為史上最貴一款蘋果手機，但果粉或抱持觀望態度延後換機潮，iPhone銷量面臨下跌，加上正值中國華為重返智能手機市場，蘋果股價全日跌3.06美元或1.71%，收報176.30美元。至於受到中國日前傳出，政府機關管理層要求屬下禁止工作中使用iPhone，或其他非中國品牌的手機，消息亦拖累蘋果股價，在過去一周累跌4.7%。

瑞銀下調蘋果新機出貨量

瑞銀此前發表報告表示，蘋果正面對中國經濟和華為新機等風險，因此把其新iPhone的出貨量由預期8,000萬至9,000萬部，下調至7,800萬部。報告又估計，iPhone高階產品的比重將提升，Pro/Pro Max 系列將從去年下半年的62%，增至今年下半年的63%，不過由於全球經濟仍疲弱下，瑞銀對於今年iPhone預期出貨量的2.068億部，再下調至2.034億部。

有基金打算沽空蘋果

避險基金SatoriFund創始人Dan Niles上周在社交媒體上表示，打算在iPhone15發表前後沽空蘋果，原因是華為的新手機Mate 60 Pro技術取得突破，蘋果面臨的競爭會更加激烈。此外，由於美國的學生貸款償還重啟，將影響一部分美國用戶的消費能力。