AAPL｜Tim Cook時隔半年再訪華　推動蘋果AI落地中國？

時隔半年，再度訪華。庫克(Tim Cook)周一(21日)在微博發帖文透露，現正身處北京，並與擁有近千萬粉絲、攝影網紅陳漫在北京胡同漫步，運用iPhone拍攝胡同獨特風情。
與攝影網紅合照 參觀有機農場
庫克在帖文中表示：「很高興再次回到北京，與才華橫溢的@陳漫ChenMan一起漫步在她成長的地方，感受這座城市如何激發她的創作，真是特別的體驗。我很欣賞她如何使用iPhone 16 Pro Max來捕捉京城之美。」
庫克亦現身在北京順義的一家有機農場，與農業研究人員探討農業科技應用。他在微博帖文中指，與中國農業大學、浙江大學的學生見面，了解如何利用iPhone 和iPad協助農民推廣更有效率、永續的農業實踐。另外，庫克亦在蘋果的王府井零售店與顧客和團隊見面。
上次庫克訪華是在今年3月，當時他除了拜訪中國供應鏈廠商、出席上海蘋果旗艦店開幕式外，亦出席中國發展高層論壇，並與商務部長王文濤會面。官方指，雙方就蘋果在華發展、中美經貿等議題進行交流。
內地版iPhone 16無法使用Apple AI
外界關注庫克此行是否會推進蘋果AI在中國落地進程。因為蘋果在上月推出的iPhone 16系列新機中，中國版目前住無法使用Apple Intelligence功能。在今年8月的財報電話會議中，庫克曾表示，正推動Apple Intelligence在中國的落地，目標是為所有蘋果用戶提供AI服務。
截至上個交易日，蘋果(AAPL)股價升0.63%或1.48美元，報236.48美元。