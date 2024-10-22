AAPL｜Tim Cook時隔半年再訪華　推動蘋果AI落地中國？

與攝影網紅合照 參觀 有機農場

庫克在帖文中表示：「很高興再次回到北京，與才華橫溢的@陳漫ChenMan一起漫步在她成長的地方，感受這座城市如何激發她的創作，真是特別的體驗。我很欣賞她如何使用iPhone 16 Pro Max來捕捉京城之美。」

庫克亦現身在北京順義的一家有機農場，與農業研究人員探討農業科技應用。他在微博帖文中指，與中國農業大學、浙江大學的學生見面，了解如何利用iPhone 和iPad協助農民推廣更有效率、永續的農業實踐。另外，庫克亦在蘋果的王府井零售店與顧客和團隊見面。