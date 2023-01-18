ABB主席：「晶片短缺最壞時間已過去」 數據顯示晶片交付期縮減

行業數據及業界觀點均顯示，晶片短缺最壞時間已過去。（資料圖片）

晶片持續供應緊張的情況逐漸紓緩。瑞士科技及工程巨頭ABB的主席Peter Voser表示，全球半導體短缺問題正「得到解決」，相信最嚴重的晶片荒已經消退。而數據亦顯示，去年12月晶片交付時間縮短了8天，按月計是2017年以來最大跌幅，顯示嚴重短缺問題正在迅速消失。

《彭博社》引述Susquehanna Financial Group的研究顯示，由訂貨到交貨相距的晶片交付時間平均約24周，較去年5月的紀錄高位縮短了3周，而且平均等待時間正在加速縮短。

最新的調查顯示，更多電子產品製造商對供應不足的憂慮減輕，亦專注於降低未使用的庫存，與過去3年的情況有所不同。該公司的分析認為，「供應衝擊最壞的情況已經過去。」

研究稱，汽車用晶片供應商英飛凌（Infineon Technologies）的交付期縮短23天；德州儀器（Texas Instruments）縮短4星期；微芯科技（Microchip Technolgoy）亦縮短了24天。

Voser在瑞士達沃斯世界經濟論壇上向《CNBC》表示，他認為晶片供應緊縮的最嚴重時期已經消退。「這在2022年確實是一個問題，特別是前兩個、三個季度。」他指出，在電氣化自動化和機械人技術中，半導體是關鍵部件之一，而我們使用的是非常複雜的部件，因此台灣非常重要，中國半導體也是。「但今天看來，我認為它現在正得到解決，而全球增長放緩對短缺的情況亦有幫助，我現在對於未來非常樂觀。」