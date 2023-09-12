ACCA周年研討會「香港繁榮發展之路」

陳浩濂指，財庫局正與內地相關部門商討進一步開放措施，透過合力推出各項獎勵和優惠措施。

特許公認會計師公會(ACCA)香港分會上星期六舉行2023年度周年研討會，以「財智重塑美好世界：香港繁榮發展之路」為題，邀得財經事務及庫務局副局長陳浩濂擔任主禮嘉賓，吸引近200位會員及來賓出席。

與內地相關部門商討進一步開放措施

陳浩濂開幕辭中表示，ACCA一方面培育新一代會計人才，另一方面提高香港會計從業員專業水平。展望會計業未來發展，財庫局正與內地相關部門商討進一步開放措施，透過合力推出各項獎勵和優惠措施，推動會計專業合作發展，令香港的會計師除在香港經營外，更可在內地便利地進行業務。

ACCA香港分會會長祁詠儀指，該會一直致力為會員提供支援同協助，並與各個政府部門保持緊密關係，適時就行業發展以及香港整體福祉提供建議。邁入後疫情時代，香港在世界可持續復甦的過程可以發揮關鍵作用。