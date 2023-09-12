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財經
2023-09-12 22:15:08

ACCA周年研討會「香港繁榮發展之路」

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ACCA周年研討會「香港繁榮發展之路」

陳浩濂指，財庫局正與內地相關部門商討進一步開放措施，透過合力推出各項獎勵和優惠措施。

特許公認會計師公會(ACCA)香港分會上星期六舉行2023年度周年研討會，以「財智重塑美好世界：香港繁榮發展之路」為題，邀得財經事務及庫務局副局長陳浩濂擔任主禮嘉賓，吸引近200位會員及來賓出席。

與內地相關部門商討進一步開放措施

陳浩濂開幕辭中表示，ACCA一方面培育新一代會計人才，另一方面提高香港會計從業員專業水平。展望會計業未來發展，財庫局正與內地相關部門商討進一步開放措施，透過合力推出各項獎勵和優惠措施，推動會計專業合作發展，令香港的會計師除在香港經營外，更可在內地便利地進行業務。

ACCA香港分會會長祁詠儀指，該會一直致力為會員提供支援同協助，並與各個政府部門保持緊密關係，適時就行業發展以及香港整體福祉提供建議。邁入後疫情時代，香港在世界可持續復甦的過程可以發揮關鍵作用。

ACCA周年研討會「香港繁榮發展之路」

ACCA香港分會會長祁詠儀指，適時就行業發展以及香港整體福祉提供建議。

充分發揮超級聯絡人角色

她又指，目前全球經濟尚未明朗、營商環境變幻莫測，香港要增強經濟復甦動能，必先增強韌性，重拾活力，並利用地理優勢，聯通東西，充分發揮超級聯絡人角色，為復甦進程作出貢獻，吸引投資、企業同頂級人才落戶香港。

周年研討會是ACCA香港分會每年的重點活動之一，亦是本地會計界最重要的盛事，藉此更有效凝聚財會界精英，就焦點議題交流見解經驗，集思廣益。今年研討會回歸實體，邀請了來自不同領域的政府官員、企業高層、財會精英、商界名人、學者專家、初創翹楚作出分享，共同探討如何提升香港競爭優勢、如何吸引人才及投資落戶香港，以及如何裝備會計及金融相關業人士。

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