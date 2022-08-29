ACCA呼籲為可持續報告制定一致的國際標準

ACCA香港分會會長陳婉真促請ISSB提供更清晰指引，既要在準則中加以闡釋，亦要以例子說明，以清楚表示可持續報告可能包含的範圍

特許公認會計師公會(ACCA)呼籲國際可持續發展準則理事會(ISSB)應就可持續發展的準則應提供更清晰指示，讓企業報告與可持續發展相關的財務訊息有全球統一標準，並通過例子明確闡述可持續發展的範圍，從而達致一致性的應用，令企業及投資者掌握可比較的訊息。

ISSB於今年初發表IFRS S1準則和IFRS S2準則草案，並要求不同持份者給予意見。ACCA指，標準制定者應就企業在報告可持續發展時，提供更多指導。同時，草案要求企業披露供應鏈中出現的風險與機遇，提供具前瞻性訊息，將為企業帶來新的披露挑戰。由於草案中沒有明確界定何謂可持續發展相關財務信息，需要企業自行判斷，大大妨礙報告的一致性及可比較性，和影響投入的成本與資源。另一方面，ACCA提出由於市場對可持續發展報告人才的需求殷切，出現人才短缺的問題，進一步提高合規成本。

ACCA香港分會會長陳婉真促請ISSB提供更清晰指引，既要在準則中加以闡釋，亦要以例子說明，以清楚表示可持續報告可能包含的範圍。ISSB可以透過綜合報告概念中的6種資本(分別為：財務資本、智慧資本、人力資本、製造資本、社會與關係資本、自然資本)，為「可持續性」提供更廣泛及全面的解釋。此外，ISSB可以與監管當局、專業機構、國際會計師聯合會及世界銀行合作，全球提升現有人才的技能及培訓更多報告行業專才。

ACCA建議ISSB與其轄下的工作小組共同制定實施路線圖，讓各國監管機構可同時落實有關標準；並按企業的規模和需要投放的資源，採取分階段實施的方法，例如規模較小的非上市實體需要較長的籌備時間，可以在較後時間才實施；以及加入自願採納適應期，讓企業在強制要求完全遵守有關標準前進行演練。