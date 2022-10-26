Adidas結束與Kanye West合作 淨收入損失料最多2.5億歐元

Adidas在周二發出的聲明中指出，「Adidas不容忍反猶太主義和任何其他類型的仇恨言論，Ye最近的言論和行為是不可接受的、可恨的和危險的，違反公司的多元化和包容性、相互尊重和公平的價值觀。」

透過與Adidas合作成富豪的 Kanye West 近幾星期社交媒體及訪問中發表帶有種族歧視的言論，令與他合作的多個品牌相繼割席，早前美資銀行摩根大通（JP Morgan Chase）與他結束關係，並容許他時間將資產轉移。除了Adidas以外，美國服裝品牌Gap及名牌巴黎世家（Balenciaga）亦放棄雙方合作，是Gap及Footlocker最新亦宣布，所有Yeezy產品將會下架。

Adidas早前宣布結束與饒舌天王、億萬富豪藝術家 Kanye West的合作夥伴關係。公司表示，由於決定立即停止其 Yeezy 產品線的生產並停止向葉及其公司付款，預計今年的淨收入將受到高達 2.5 億歐元（2.46 億美元）的打擊。消息公司後，Adidas股價連結兩日下跌逾2%，一周累計跌幅超過15%。

事緣Kanye West於10月2日出席2023巴黎時裝週活動時，穿上印有「白人的命也是命」（White Lives Matter）字樣的T恤。這句話被認為是白人至上主義組織對黑人平權運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的挑釁，有社運團體視之為仇恨言論。

美國饒舌歌手Diddy（Sean John Combs）之後因這件衣服與Kanye West爭吵。Kanye West在Instagram公開他與Diddy的對話內容截圖，他在對話期間表示，認為Diddy正被猶太人控制。Kanye West又稱：「我以你為例，向那些要求你找我的猶太人展示，沒人可威脅或影響我。」Instagram迅速刪除這張對話內容截圖，Kanye West的帳號也被停用。

Kanye West因反猶太言論IG Twitter賬號被停

他之後在Twitter發表被指涉及反猶太主義的言論。Kanye West於10月8日在Twitter上寫道：「今晚我有點睏，但當我醒來時，我會向猶太人發動三級死亡狀態（Death con 3）。」Twitter因此停用他的帳號。

三級死亡狀態（Death con 3）被指是改寫自用來衡量美軍防禦等級的用語DEFCON（防禦準備狀態）。DEFCON分為5個級別，在發布DEFCON 3時，美軍會加強軍隊就緒狀態至一般就緒以上，空軍會準備在15分鐘內調動。

一個名為Ian Connor的Twitter賬戶10月17日上載影片，顯示有人在洛杉磯市中心遊民聚集的區域派發印有「白人的命也是命」（White Lives Matter）字樣的T恤，影片中有人表示T恤由「Kanye West提供」。